Công nghệ 6/9: HP ra mắt dòng laptop OmniBook siêu mỏng, tích hợp AI

(VTC News) -

HP ra mắt dòng OmniBook mới với sức mạnh AI

HP vừa công bố hai mẫu laptop OmniBook Ultra 16 và OmniBook X 14 cùng với máy bàn OmniDesk, tất cả đều được trang bị nền tảng NVIDIA RTX Spark và Windows. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm cá nhân, hướng đến các nhà sáng tạo, lập trình viên, game thủ và doanh nhân.

HP OmniBook Ultra 16 - thiết kế mỏng nhẹ, tích hợp sức mạnh AI. (Ảnh: Techpowerup)

OmniBook Ultra 16 nổi bật với màn hình OLED 16 inch chuẩn HDR True Black 1000, bộ nhớ hợp nhất lên đến 128 GB và hiệu năng AI đạt 1 petaflop FP4. Máy được thiết kế để xử lý các dự án phức tạp, từ phát triển ứng dụng AI đến sáng tạo nội dung, với thời lượng pin lên đến 17 giờ và khả năng sạc nhanh.

Trong khi đó, OmniBook X 14 mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng AI và tính di động. Với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED cao cấp và thời lượng pin 15 giờ, thiết bị này phù hợp cho những ai cần làm việc, sáng tạo và giải trí mọi lúc mọi nơi. HP cũng giới thiệu OmniDesk - máy bàn nhỏ gọn, hiệu năng cao, tối ưu cho các tác vụ AI liên tục.

Google cảnh báo lỗ hổng zero-day mới trên Chrome

Google vừa phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho trình duyệt Chrome nhằm vá một lỗ hổng zero-day nghiêm trọng trong V8 engine, được khai thác tích cực ngoài thực tế. Lỗ hổng này, mã định danh CVE-2026-85046, thuộc dạng “type confusion” và có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa thông qua trang web chứa mã JavaScript độc hại.

Bản vá nâng Chrome lên phiên bản 152.0.7977.82/.83 trên Windows và macOS, cùng với 11 lỗ hổng khác liên quan đến Crash Reporting, Network, WebGL, CacheStorage và DevTools. Đây là lần thứ sáu trong năm 2026 Google phải xử lý lỗ hổng zero-day bị khai thác. Công ty khuyến cáo người dùng cập nhật ngay khi bản vá xuất hiện trong mục Settings > About Chrome.

Người dùng các trình duyệt dựa trên Chromium như Microsoft Edge, Brave, Opera và Vivaldi cũng cần chú ý, bởi bản vá có thể mất vài ngày mới được triển khai. Việc khởi động lại trình duyệt sau khi cập nhật là bắt buộc để đảm bảo an toàn.

Microsoft giảm kỳ vọng vào Xbox Cloud Gaming

Microsoft vừa công bố giới hạn giờ chơi đối với dịch vụ Xbox Cloud Gaming, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược. Từ tháng 11/2026, người dùng Game Pass Ultimate chỉ được chơi tối đa 15 giờ mỗi tháng, trong khi gói Premium giới hạn 10 giờ và Essential chỉ 5 giờ. Đây là bước lùi đáng kể so với quyền truy cập “không giới hạn” trước đây.

Người dùng Xbox Ally thất vọng khi dịch vụ Xbox Cloud Gaming bị giới hạn, làm giảm giá trị của thiết bị cloud-first. (Ảnh: Windows Central)

Quyết định này khiến cộng đồng game thủ thất vọng, đặc biệt là những người sử dụng thiết bị cloud-first như Xbox Ally hay Logitech G Cloud. Microsoft cho rằng chỉ khoảng 4% người dùng bị ảnh hưởng, nhưng con số này vẫn tương đương hàng triệu người. Trong khi đó, đối thủ NVIDIA GeForce Now cung cấp trải nghiệm chất lượng cao hơn với giới hạn giờ chơi rộng rãi hơn.

Nguyên nhân được cho là do chi phí vận hành máy chủ và nhu cầu linh kiện cho AI ngày càng tăng. Microsoft ưu tiên tài nguyên cho các dịch vụ AI, khiến Xbox Cloud Gaming trở thành “gánh nặng” tài chính. Điều này cho thấy công ty không còn xem cloud gaming là tương lai, mà chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực khác.