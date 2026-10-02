Sân chơi lập trình thực chiến: Bệ phóng cho sinh viên công nghệ

(VTC News) -

Với mục tiêu góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ trẻ cho nước nhà, mô hình hợp tác giữa Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp được Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) triển khai trong những năm qua, xác định là “tam giác chiến lược” của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Mô hình này đang được cụ thể hóa thông qua các chương trình đào tạo, cuộc thi chuyên môn do nhà trường phối hợp cùng doanh nghiệp công nghệ tổ chức.

Năm 2026, ĐHQG TP.HCM tiếp tục phối hợp với VNG tổ chức Code Tour 2026, sân chơi lập trình dành cho người trẻ từ 15 - 24 tuổi. Chương trình sẽ diễn ra vào tháng 10/2026.

Theo ban tổ chức, năm nay các đề bài lập trình thuật toán chuyên sâu của cuộc thi sẽ được xây dựng trên sự kết hợp giữa chuẩn mực học thuật của nhà trường và bài toán thực tế từ doanh nghiệp.

Đặc biệt, điểm mới của cuộc thi năm nay nằm ở tính cọ xát nâng cao: thí sinh sẽ được duy trì hoạt động luyện tập trên nền tảng Code Tour kể cả sau khi mùa giải kết thúc. Qua đó, từ một cuộc thi thường niên, Code Tour đặt mục tiêu trở thành nền tảng kết nối kiến thức với thực tiễn công nghệ trong dài hạn.

Code Tour là sân chơi lập trình dành cho người trẻ từ 15 - 24 tuổi.

TS. Nguyễn Thái Bình Long, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại và Phát triển dự án, ĐHQG TP.HCM, cho rằng sự phát triển của AI không làm mất đi vai trò của nền tảng lập trình và thuật toán.

Theo ông, tư duy logic và kiến thức thuật toán vẫn là cơ sở để người học hiểu bản chất vấn đề, đồng thời cần biết khai thác, kiểm chứng và làm chủ các công cụ AI thay vì chỉ tập trung vào viết mã.

“Dù AI đang phát triển mạnh mẽ, tư duy logic và nền tảng thuật toán vững chắc vẫn là gốc rễ để người học hiểu bản chất vấn đề và làm chủ công nghệ”, ông Long nói.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG, việc phát triển nhân lực công nghệ cần sự phối hợp lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp. Từ các cuộc thi, học bổng đến hoạt động đồng đào tạo, doanh nghiệp có thể tham gia sớm hơn vào quá trình phát triển tài năng, thay vì chỉ tuyển dụng khi sinh viên đã tốt nghiệp.

“Code Tour là một ví dụ điển hình. Sau bảy năm, chương trình không còn dừng lại ở một cuộc thi lập trình, mà đang được phát triển thành nền tảng kết nối và phát triển tài năng công nghệ trẻ trên toàn quốc”, bà Thảo nói.