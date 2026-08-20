Công nghệ 20/8: Galaxy S26 FE rò rỉ thiết kế phẳng, chip Exynos 2500

(VTC News) -

Rò rỉ hình ảnh Samsung Galaxy S26 FE

Galaxy S26 FE sở hữu khung nhôm và mặt lưng phẳng, viền mỏng đều, chỉ phần dưới hơi dày hơn. Camera trước được đặt ở vị trí trung tâm màn hình, tạo cảm giác cân đối. Ba màu sắc Blueberry, Graphite và Pistachio mang lại sự trẻ trung và đa dạng cho người dùng.

Mẫu hình Galaxy S26 FE. (Ảnh: Androidheadlines)

Máy được trang bị chip Exynos 2500 sản xuất trên tiến trình 3nm, hứa hẹn hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng. Đi kèm là pin 4,900mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, giúp duy trì trải nghiệm lâu dài. Samsung cam kết 7 lần nâng cấp hệ điều hành Android, đảm bảo thiết bị luôn được cập nhật.

Cụm camera sau gồm 50MP chính, 12MP góc siêu rộng và 8MP telephoto, hỗ trợ đa dạng nhu cầu chụp ảnh. Camera trước 12MP phục vụ selfie và gọi video. Màn hình 6.7 inch Full HD+ 120Hz mang đến trải nghiệm mượt mà, cùng kính Gorilla Glass Victus+ tăng độ bền.

Intel Razor Lake: Bước tiến mới với TSMC N2X

Intel chuẩn bị ra mắt thế hệ vi xử lý Razor Lake sau dòng Nova Lake Core Ultra 400 vào năm 2027. Điểm đáng chú ý là một phần sản xuất sẽ được thực hiện trên tiến trình TSMC N2X 2nm, vốn được thiết kế để duy trì xung nhịp cao, dù tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với N2 tiêu chuẩn. Đây là bước đi nhằm cạnh tranh trực tiếp với AMD và các đối thủ khác.

Intel Razor Lake sẽ mang bLLC lên laptop, hứa hẹn cải thiện hiệu năng gaming. (Ảnh: Intel)

Intel có thể tiếp tục chiến lược dual-sourcing như với Nova Lake, kết hợp sản xuất tại TSMC và Intel Foundry. Dù trước đó có kế hoạch để TSMC đảm nhận phần lớn, thông tin mới cho thấy Intel đang dần đưa sản xuất về nội bộ với tiến trình 18A-P, tùy thuộc vào hiệu suất thực tế.

Một điểm nổi bật khác là bLLC (big Last Level Cache) sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên các mẫu laptop, giúp cải thiện hiệu năng chơi game trên nền tảng di động. Điều này đồng nghĩa với việc Nova Lake laptop sẽ không có bLLC, chỉ Razor Lake mới mang lại lợi thế này cho người dùng.

Apple gỡ bỏ ứng dụng AI Nudify khỏi App Store

“Nudify” là một ứng dụng AI có khả năng tạo hình ảnh khỏa thân giả mạo từ ảnh người dùng. Dù được quảng bá trên nền tảng Meta Ads, ứng dụng này nhanh chóng bị cộng đồng phản đối vì nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và tạo ra nội dung không phù hợp.

Apple đã hành động quyết liệt bằng cách gỡ bỏ ứng dụng khỏi App Store, đồng thời nhấn mạnh rằng các ứng dụng AI phải tuân thủ nghiêm ngặt chính sách về nội dung an toàn. Đây là một phần trong chiến lược của Apple nhằm duy trì môi trường ứng dụng lành mạnh và bảo vệ người dùng khỏi công nghệ bị lạm dụng.

Sự việc này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nền tảng quảng cáo như Meta trong việc kiểm duyệt nội dung. Nó cũng cho thấy thách thức ngày càng lớn trong việc quản lý ứng dụng AI, khi công nghệ có thể bị khai thác để tạo ra nội dung độc hại, ảnh hưởng đến xã hội và quyền riêng tư cá nhân.