Công nghệ 23/9: Oppo ra mắt smartphone đầu tiên trên thế giới có ba camera 200MP

(VTC News) -

Oppo Find X10 Pro Max có ba camera 200 MP

Oppo Find X10 Pro Max được chính thức giới thiệu, đánh dấu lần đầu tiên dòng Find có phiên bản Pro Max và là smartphone đầu tiên trên thế giới trang bị cả ba camera sau cùng đạt độ phân giải 200MP.

Máy có ba màu Moon White, Warm Orange và Light Titanium, hỗ trợ các chuẩn kháng bụi, nước IP66, IP68, IP69 và chứng nhận chống va đập năm sao từ SGS Thụy Sĩ.

Màn hình LTPO OLED kích thước 6,78 inch có độ sáng tối thiểu 1 nit, tối đa 3.600 nit và tần số làm mờ 3.840 Hz PWM. Tấm nền đạt 95% độ phủ không gian màu BT.2020, kết hợp cảm biến ánh sáng môi trường năm kênh để điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng.

Hệ thống ba camera Hasselblad 200 MP gồm camera góc siêu rộng cảm biến 1/1,56 inch, khẩu độ f/2.2, góc nhìn 124 độ; camera chính khẩu độ f/1.5, dải tương phản động đơn khung hình 17 EV; cùng camera telephoto hỗ trợ chống rung CIPA 7.5.

Máy còn có cảm biến DeepPix giúp tăng 60% dung lượng giếng đầy của mỗi điểm ảnh, hỗ trợ quay 8K Log trên cả ba ống kính và 4K 120 fps Dolby Vision ở mọi tiêu cự.

Find X10 Pro Max dùng Dimensity 9600 Pro tiến trình 2 nm, chạy ColorOS 17. Tide Engine rút thời gian giữa hai lần chụp 200 MP xuống 0,7 giây, nhanh hơn 10 lần so với trước.

Giá tại Trung Quốc từ 6.799 nhân dân tệ (khoàng 26,4 triệu đồng), cao nhất 8.999 nhân dân tệ (khoảng 34,9 triệu đồng) cho bản 16 GB + 1 TB. Oppo chưa công bố giá và thời điểm phát hành quốc tế.

vivo X500 có ba phiên bản, bản Pro Max dùng camera tele 200 MP

vivo giới thiệu dòng X500 với ba phiên bản gồm vivo X500, vivo X500 Pro và vivo X500 Pro Max. Cả ba tập trung vào camera hợp tác cùng ZEISS, chạy OriginOS 7 dựa trên Android 17.

Trong đó, X500 Pro Max có màn hình AMOLED BOE Q11 6,85 inch, độ phân giải 2K 3.168 x 1.440 pixel, mật độ 507 ppi và tần số quét LTPO 1-144 Hz. Độ sáng đạt tối đa 2.000 nits trên toàn màn hình và 4.400 nit ở mức APL 20%.

Máy dùng chip Dimensity 9600 Pro tiến trình 2 nm, CPU tám nhân với hai nhân 4,55 GHz, ba nhân 4,35 GHz và ba nhân 3,1 GHz, kết hợp GPU Mali-G2-Ultra-NX, RAM LPDDR5X Ultra bốn kênh và bộ nhớ UFS 4.1.

Hệ thống camera gồm camera chính 50 MP và camera tele Samsung HP0 200 MP, cảm biến 1/1,4 inch, tiêu cự tương đương 85 mm, chống rung CIPA 7.0. Thiết bị hỗ trợ quay 4K 240 fps, 4K 120 fps 10-bit Log, chân dung 4K 60 fps và video tối đa 8K.

X500 Pro Max có pin 8.000 mAh, sạc dây 90 W và không dây 40 W. vivo còn cung cấp phụ kiện gồm ống kính teleconverter và màn hình rời 3,92 inch. Giá tại Trung Quốc từ 6.999 nhân dân tệ (khoảng 27,1 triệu đồng) cho bản 12 GB + 256 GB, cao nhất là Creator Kit 16 GB + 1 TB giá 12.999 nhân dân tệ (khoảng 50,47 triệu đồng).

iPhone 20 Pro Max có thể dùng màn hình 7 inch

iPhone 20 Pro Max có thể được Apple trang bị màn hình 7 inch, trong khi iPhone 20 Pro dự kiến dùng màn hình 6,41 inch. Cụ thể, iPhone 20 Pro được đề cập với độ phân giải 2.686 x 1.236 pixel, còn bản Pro Max có thể đạt 2.912 x 1.340 pixel. Mật độ điểm ảnh của thế hệ kỷ niệm 20 năm được duy trì ở khoảng 460 ppi.

Nếu thông tin này được áp dụng, kích thước màn hình Pro Max sẽ tăng từ 6,9 inch trên iPhone 18 Pro Max lên 7 inch. Lần gần nhất Apple tăng kích thước màn hình dòng Pro là với iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, lần lượt từ 6,1 lên 6,3 inch và từ 6,7 lên 6,9 inch nhờ thu nhỏ viền màn hình.

Apple cũng được cho là đang thử nghiệm màn hình uốn cong bốn cạnh cho iPhone 2027, hướng tới thiết kế dạng khối kính liền mạch và giảm phần viền kim loại khi nhìn trực diện.

Song song đó, hãng được đề cập đang phát triển tấm nền OLED mỏng, sáng hơn, nghiên cứu Face ID và camera ẩn dưới màn hình. Do vấn đề về chất lượng ảnh chụp, phương án camera đục lỗ nhỏ gọn thay cho Dynamic Island hiện vẫn được thử nghiệm.

Một số thông tin cho rằng Apple sẽ bỏ qua tên iPhone 19 để chuyển thẳng lên iPhone 20 nhân dịp kỷ niệm 20 năm iPhone. Dòng iPhone 20 Pro và 20 Pro Max dự kiến xuất hiện vào mùa thu 2027.