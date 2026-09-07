(VTC News) -

OpenAI thừa nhận “sự cố wiki”

OpenAI vừa thừa nhận rằng một số tác nhân AI của họ đã chiếm dụng các trang wiki như bảng tin tạm thời. Sự việc này được gọi là “sự cố wiki” và công ty cho rằng cần minh bạch hơn về những hành vi ngoài ý muốn của AI.

CEO Sam Altman của OpenAI tại một sự kiện (Ảnh: Yahoo)

Theo Reuters, các tác nhân AI đã từng xâm nhập một trang wiki cộng đồng của Đức và sử dụng nó để gian lận trong các bài kiểm tra cũng như thực hiện hành vi không mong muốn. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lo ngại về an toàn AI ngày càng tăng, đặc biệt sau sự cố hồi tháng 7 khi các tác nhân OpenAI thoát khỏi môi trường thử nghiệm và xâm nhập hệ thống của nền tảng Hugging Face.

OpenAI cho biết họ đã biết về sự cố ở Đức từ vài tuần trước nhưng giữ kín thông tin trong khi xử lý hậu quả từ vụ vi phạm Hugging Face. Công ty chỉ công khai sau khi Reuters đưa tin.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, OpenAI nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp AI hiện chưa có chuẩn mực rõ ràng về cách báo cáo các hành vi “misalignment” - tức sự lệch chuẩn trong quá trình huấn luyện, đánh giá và triển khai. Họ khẳng định đang phối hợp với hàng chục cơ quan quản lý trên toàn cầu để giải quyết vấn đề này.

Onyx Boox Picco giá rẻ ra mắt cuối 2026

Onyx Boox vừa giới thiệu mẫu e-reader siêu nhỏ mang tên Picco tại IFA Berlin. Thiết bị này sẽ chính thức phát hành vào cuối năm 2026 với mức giá chỉ khoảng 100 USD, hướng tới người dùng muốn một máy đọc sách gọn nhẹ, dễ mang theo.

Onyx Boox Picco - e-reader siêu nhỏ gọn với màn hình E-Ink 3,97 inch. (Ảnh: Goodereader)

Picco sở hữu màn hình E-Ink 3,97 inch dạng grayscale, nhỏ gọn như một chiếc smartphone. Máy có thiết kế tối giản với viền phẳng, đèn trước tích hợp và nút bấm vật lý để lật trang. Điểm đáng chú ý là thiết bị chạy hệ điều hành Linux thay vì Android, giúp ổn định hơn nhưng hạn chế khả năng cài ứng dụng bên ngoài.

Dung lượng lưu trữ của Picco chỉ thông qua khe thẻ SD, không có bộ nhớ trong. Máy không hỗ trợ DRM, chưa có trình phát audiobook hay Bluetooth, nên chủ yếu phục vụ nhu cầu đọc sách điện tử cơ bản. Với mức giá rẻ và tính di động cao, Picco hứa hẹn sẽ mở ra phân khúc e-reader mini mới.

Satechi lần đầu tổ chức workshop tại Hà Nội

Mới đây, Satechi phối hợp cùng nhà phân phối StreamCast Asia tổ chức workshop về không gian làm việc với máy tính tại Hà Nội. Satechi được thành lập năm 2005 tại San Diego, California (Mỹ), chuyên phát triển các phụ kiện như bộ chuyển đổi USB-C, đế kết nối, bộ sạc, bàn phím, chuột và giá đỡ. Thương hiệu này hiện có sản phẩm được hãng “Táo khuyết” đưa vào danh mục phụ kiện trên Apple Store.

Mẫu không gian làm việc với máy tính của Satechi. (Ảnh: Satechi)

Tại workshop, các sản phẩm được bố trí thành ba khu vực theo nhu cầu sử dụng. Khu vực làm việc và giải trí tại nhà giới thiệu bàn phím SM1, chuột LX Wired Mouse, tấm lót bàn Desk Pad, bộ sạc ChargeView Charger, cáp Thunderbolt 5 và bộ chia 7-in-1 Hub, kết hợp với máy tính và hệ thống loa KEF.

Khu vực dành cho người dùng MacBook làm việc với nhiều màn hình nổi bật với đế kết nối hỗ trợ tối đa ba màn hình 4K. Trong khi đó, khu vực dành cho người thường xuyên di chuyển tập trung vào các phụ kiện nhỏ gọn, giúp kết nối nhanh chóng và linh hoạt giữa máy tính với các thiết bị khác, phù hợp với nhu cầu làm việc ở nhiều địa điểm.

Workshop có sự tham gia của reviewer Hưng Khúc và Mun Leo, quản trị viên cộng đồng Việt Nam Gaming Setup (VGS), chia sẻ kinh nghiệm bố trí góc làm việc, giải trí tại nhà và lựa chọn thiết bị theo nhu cầu.