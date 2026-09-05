Phu nhân Ngô Phương Ly cùng phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc

Trong ngoại giao hiện đại, văn hóa ngày càng trở thành một kênh kết nối bền vững, mềm mại và đưa các dân tộc đến gần nhau hơn. Khoảnh khắc những vị khách quốc tế chạm tay vào sợi tơ, đưa thoi trên khung dệt không chỉ là một hoạt động tham quan, mà còn là cách để cảm nhận giá trị lao động thủ công và thể hiện sự tôn trọng truyền thống văn hóa Việt Nam. Đó cũng là cách Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về chính mình bằng chiều sâu văn hóa, vẻ đẹp cốt cách, sự thanh lịch và bền bỉ của những giá trị được dệt nên qua nhiều thế hệ.