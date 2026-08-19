PPA Skechers Shenzhen Open 2026: Cơ hội vàng cho pickleball Việt Nam

(VTC News) -

Chỉ ít ngày sau khi tạo dấu ấn tại TP.HCM, PPA Tour Asia tiếp tục hành trình với Skechers Thâm Quyến Mở rộng 2026, diễn ra từ ngày 20-23/8 tại Trung tâm Thể thao Bao’an, Thâm Quyến (Trung Quốc). Giải đấu được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play tại Việt Nam.

Tâm điểm của giải đấu với người hâm mộ Việt Nam là Trương Vinh Hiển, tay vợt đang được xếp hạt giống số 5 đơn nam giữa một bảng đấu quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý của pickleball châu Á và thế giới.

Trương Vinh Hiển bước vào giải với vị thế mới

Skechers Thâm Quyến Mở rộng 2026 diễn ra trong thời điểm pickleball Việt Nam đang có những tín hiệu đặc biệt tích cực trên sân chơi PPA Tour Asia. Tại chặng MB Ho Chi Minh City Open 2026 vừa kết thúc, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã giành chức vô địch đôi nam sau khi đánh bại Lý Hoàng Nam và Collin Johns trong trận chung kết. Đây là lần thứ ba cặp Vinh Hiển - Minh Quân cùng đăng quang tại PPA Tour Asia, sau những chiến thắng tại Hàng Châu và Bắc Kinh.

Cặp đôi vận động viên Vinh Hiển - Minh Quân.

Riêng Vinh Hiển còn giành thêm huy chương đồng đơn nam, khép lại giải đấu trên sân nhà với hai tấm huy chương. Những thành tích liên tiếp của Vinh Hiển và các tay vợt Việt Nam đang cho thấy pickleball Việt Nam không còn chỉ hướng tới mục tiêu góp mặt, mà đang ngày càng hiện diện ở nhóm cạnh tranh huy chương tại đấu trường chuyên nghiệp châu Á.

Vận động viên Trương Vinh Hiển.

Phong độ đó giúp Trương Vinh Hiển trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của giải đấu tại Thâm Quyến. Theo thông tin mới nhất từ PPA Tour Asia, Vinh Hiển được xếp hạt giống số 5 ở nội dung đơn nam. Phía trên anh là Roscoe Bellamy, hạt giống số 1 và đang đứng thứ 6 thế giới đơn nam, Zane Ford và Hong Kit Wong; phía sau là Adam Harvey.

Top hạt giống đơn nam.

Đây là một nội dung thi đấu có chất lượng chuyên môn cao. Roscoe Bellamy lần đầu tham dự PPA Tour Asia nhưng lập tức được trao vị trí hạt giống số 1. Trong khi Hong Kit Wong bước vào giải với mục tiêu bảo vệ danh hiệu và hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp.

Adam Harvey cũng đang có phong độ cao sau khi vừa giành huy chương vàng đơn nam tại TP.HCM. Vị trí hạt giống số 5 của Vinh Hiển cho thấy tay vợt Việt Nam đã được đặt vào nhóm ứng viên cạnh tranh thực sự, thay vì chỉ đóng vai trò đại diện chủ nhà ở các giải quốc tế.

70.000 USD và 500 điểm trên đường đua PPA Rankings

Skechers Shenzhen Open 2026 tiếp tục mang quy mô của một giải PPA Asia 500, với tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD. Nhà vô địch nội dung đơn nhận 2.000 USD, trong khi chức vô địch các nội dung đôi có giá trị 5.500 USD.

Hơn thế, các nhà vô địch sẽ nhận 500 điểm PPA Rankings, biến mỗi trận đấu tại Thâm Quyến thành một phần của cuộc đua dài hơi trên bảng xếp hạng PPA. Với Trương Vinh Hiển, đây là cơ hội để tiếp tục tích lũy điểm số sau chuỗi thành tích ấn tượng tại Singapore và TP.HCM.

Top hạt giống đôi nam.

Ngoài Trương Vinh Hiển, đại diện Việt Nam còn có sự góp mặt của những cái tên nổi bật như Hùng Anh, Ngô Hải Đăng, Nguyễn Anh Hoàng (Hoàng Samurai), Hồ Tâm, Sophia Huỳnh, Sophia Phương Anh…

Top hạt giống đôi nam nữ.

Giải đấu được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Bao’an, một trong những khu liên hợp thể thao quy mô lớn của Thâm Quyến. Theo PPA Tour Asia, các trận đấu tại Shenzhen Open 2026 sẽ bắt đầu từ 9 giờ ngày 20/8 theo giờ Việt Nam.

Top hạt giống đơn nữ.

Top hạt giống đôi nữ.

Toàn bộ diễn biến hấp dẫn của Skechers Shenzhen Open 2026 sẽ được phát sóng độc quyền trên FPT Play, mang cuộc đua 500 điểm PPA Rankings và hành trình chinh phục danh hiệu của các tay vợt hàng đầu đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Với chất lượng hình ảnh sắc nét cùng lịch phát sóng xuyên suốt giải đấu, khán giả có thể thưởng thức giải đấu trên ứng dụng FPT Play dành cho Smart TV, SmartMobile, PC/Laptop, FPT Play Box và tại website http://fptplay.vn.