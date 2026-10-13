Công an niêm phong thuốc, làm rõ vụ bé 3 tuổi tử vong sau tiêm kháng sinh

(VTC News) -

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) cho biết một bệnh nhi 3 tuổi tử vong sau khi được tiêm kháng sinh trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bệnh nhi là cháu T.N.T.D. (3 tuổi), nhập viện khoảng 4 ngày trước trong tình trạng sốt cao 39 độ C, ho. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm tiểu phế quản.

Bệnh nhi tử vong sau khi tiêm kháng sinh (ảnh cắt từ clip)

Theo lãnh đạo bệnh viện, sau nhiều ngày điều trị nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm, khoảng 9h ngày 12/10, các bác sĩ Khoa Nhi tiêm kháng sinh cho cháu D.

4 phút sau tiêm, bé xuất hiện tình trạng sốc phản vệ. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai cấp cứu nhưng tình trạng bệnh nhi diễn biến xấu, không qua khỏi. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, các bác sĩ sử dụng thuốc và điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên, sốc phản vệ là sự cố y khoa có thể xảy ra ngoài ý muốn. Bệnh viện đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân cụ thể.

Ngay sau sự việc, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế, đồng thời thành lập tổ công tác đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

Cơ quan công an đã niêm phong các loại thuốc được sử dụng trong quá trình điều trị cho cháu D. phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định sẽ không giấu giếm, bao che nếu phát hiện sai sót trong quá trình điều trị. Bệnh viện cũng mong cơ quan pháp y sớm có kết quả khám nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc, tránh những đồn đoán chưa có căn cứ.