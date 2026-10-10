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Xuất bản ngày 10/10/2026 03:59 PM
Xuất bản ngày 10/10/2026 03:59 PM

Con vừa chào đời, bố làm thủ tục khai sinh trong 10 phút ngay tại viện

Vừa đón con chào đời, ông bố ở Hà Nội mất khoảng 10 phút kê khai, nộp hồ sơ đăng ký khai sinh ngay tại viện, không phải đi lại làm thủ tục ở địa phương như trước.

Ngày 10/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức ra mắt quầy hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh tại bệnh viện. Mô hình được triển khai thí điểm trong ba tháng cuối năm 2026, hướng tới tạo thuận lợi cho các gia đình có trẻ sơ sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Ngày 10/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức ra mắt quầy hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh tại bệnh viện. Mô hình được triển khai thí điểm trong ba tháng cuối năm 2026, hướng tới tạo thuận lợi cho các gia đình có trẻ sơ sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Thay vì phải tự tìm hiểu quy trình, chuẩn bị hồ sơ rồi di chuyển đến cơ quan chức năng, người dân có thể được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nơi trẻ chào đời. Việc này góp phần giảm thời gian, công sức đi lại, đồng thời giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn.

Thay vì phải tự tìm hiểu quy trình, chuẩn bị hồ sơ rồi di chuyển đến cơ quan chức năng, người dân có thể được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nơi trẻ chào đời. Việc này góp phần giảm thời gian, công sức đi lại, đồng thời giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn.

Vừa thực hiện thao tác đăng ký giấy khai sinh tại cây kios, anh Vũ Hải Hưng, trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội cho biết: “Thực hiện thủ tục trên hệ thống khá thuận tiện, giúp gia đình tiết kiệm thời gian khi làm các thủ tục liên quan đến khai sinh và đăng ký thường trú cho con. Anh mất khoảng 10 phút để hoàn thành các thao tác kê khai, nộp hồ sơ và chưa gặp trục trặc về hệ thống”.

Vừa thực hiện thao tác đăng ký giấy khai sinh tại cây kios, anh Vũ Hải Hưng, trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội cho biết: “Thực hiện thủ tục trên hệ thống khá thuận tiện, giúp gia đình tiết kiệm thời gian khi làm các thủ tục liên quan đến khai sinh và đăng ký thường trú cho con. Anh mất khoảng 10 phút để hoàn thành các thao tác kê khai, nộp hồ sơ và chưa gặp trục trặc về hệ thống”.

Một trong những điểm khiến anh đánh giá cao mô hình là sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ tại quầy. Khi thao tác, anh được cán bộ hướng dẫn, giải đáp những nội dung cần thiết, qua đó dễ dàng tiếp cận quy trình thực hiện thủ tục trực tuyến. “Một điểm cộng mà tôi thấy ở đây là dịch vụ công được đưa đến gần gũi hơn với người dân”, anh Hưng chia sẻ

Một trong những điểm khiến anh đánh giá cao mô hình là sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ tại quầy. Khi thao tác, anh được cán bộ hướng dẫn, giải đáp những nội dung cần thiết, qua đó dễ dàng tiếp cận quy trình thực hiện thủ tục trực tuyến. “Một điểm cộng mà tôi thấy ở đây là dịch vụ công được đưa đến gần gũi hơn với người dân”, anh Hưng chia sẻ

Không chỉ những gia đình lần đầu sinh con, các gia đình đã từng trải qua quá trình làm thủ tục khai sinh càng dễ dàng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.

Không chỉ những gia đình lần đầu sinh con, các gia đình đã từng trải qua quá trình làm thủ tục khai sinh càng dễ dàng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.

Anh Bùi Thế Anh (phường Hà Đông, Hà Nội) được các nhân viên hỗ trợ làm thủ tục khai sinh cho người con thứ hai. Anh Thế Anh cho biết, khi làm thủ tục cho con đầu lòng vào năm 2014, anh phải xếp hàng, đi qua nhiều khâu và chờ đợi khá lâu. Trong khi đó, lần này, các thao tác được thực hiện thuận tiện hơn nhờ sự hỗ trợ tại bệnh viện

Anh Bùi Thế Anh (phường Hà Đông, Hà Nội) được các nhân viên hỗ trợ làm thủ tục khai sinh cho người con thứ hai. Anh Thế Anh cho biết, khi làm thủ tục cho con đầu lòng vào năm 2014, anh phải xếp hàng, đi qua nhiều khâu và chờ đợi khá lâu. Trong khi đó, lần này, các thao tác được thực hiện thuận tiện hơn nhờ sự hỗ trợ tại bệnh viện

“Việc được hướng dẫn kê khai ngay tại nơi chăm sóc mẹ và bé giúp gia đình giảm đáng kể thời gian dành cho thủ tục hành chính. Tôi mong muốn mô hình tiếp tục được duy trì và nhân rộng tại các bệnh viện khác để nhiều gia đình có thể hưởng lợi”, anh Thế Anh cho hay.

“Việc được hướng dẫn kê khai ngay tại nơi chăm sóc mẹ và bé giúp gia đình giảm đáng kể thời gian dành cho thủ tục hành chính. Tôi mong muốn mô hình tiếp tục được duy trì và nhân rộng tại các bệnh viện khác để nhiều gia đình có thể hưởng lợi”, anh Thế Anh cho hay.

Là một trong 2 người được nhận giấy khai sinh ngay tại viện trong ngày đầu thí điểm, anh Nguyễn Vũ Minh (phường Láng, Hà Nội), chia sẻ: quá trình kê khai trên máy tương đối đơn giản. Người dân được hướng dẫn sử dụng căn cước và cung cấp những thông tin cần thiết để hoàn thiện hồ sơ. Khi phát sinh khó khăn, nhân viên hỗ trợ trực tiếp giải đáp, giúp quá trình thực hiện không bị gián đoạn.

Là một trong 2 người được nhận giấy khai sinh ngay tại viện trong ngày đầu thí điểm, anh Nguyễn Vũ Minh (phường Láng, Hà Nội), chia sẻ: quá trình kê khai trên máy tương đối đơn giản. Người dân được hướng dẫn sử dụng căn cước và cung cấp những thông tin cần thiết để hoàn thiện hồ sơ. Khi phát sinh khó khăn, nhân viên hỗ trợ trực tiếp giải đáp, giúp quá trình thực hiện không bị gián đoạn.

“Những phản hồi ban đầu cho thấy việc bố trí điểm hỗ trợ ngay tại bệnh viện có thể giúp giảm bớt áp lực thủ tục cho gia đình trong thời điểm vừa đón thành viên mới, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng hơn. Tôi mong muốn việc đăng ký khai sinh tại viện này được nhân rộng ra các bệnh viện khác, để các bậc phụ huynh có thể hoàn thiện thủ tục cho con sớm nhất”, anh Minh chia sẻ.

“Những phản hồi ban đầu cho thấy việc bố trí điểm hỗ trợ ngay tại bệnh viện có thể giúp giảm bớt áp lực thủ tục cho gia đình trong thời điểm vừa đón thành viên mới, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng hơn. Tôi mong muốn việc đăng ký khai sinh tại viện này được nhân rộng ra các bệnh viện khác, để các bậc phụ huynh có thể hoàn thiện thủ tục cho con sớm nhất”, anh Minh chia sẻ.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, mô hình là một trong những cách cụ thể hóa định hướng thiết kế, cung cấp dịch vụ công theo “vòng đời”, gắn với các sự kiện và nhu cầu thực tế của người dân, như sinh con, đi học, kết hôn, lao động và nghỉ hưu

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, mô hình là một trong những cách cụ thể hóa định hướng thiết kế, cung cấp dịch vụ công theo “vòng đời”, gắn với các sự kiện và nhu cầu thực tế của người dân, như sinh con, đi học, kết hôn, lao động và nghỉ hưu

Tại quầy hỗ trợ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn khi có nhu cầu.

Tại quầy hỗ trợ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn khi có nhu cầu.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tham quan ngày đầu vận hành mô hình đăng ký khai sinh tại bệnh viện.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tham quan ngày đầu vận hành mô hình đăng ký khai sinh tại bệnh viện.

TS. BSCKII Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết trong ngày đầu triển khai, hơn 10 trường hợp gia đình đã đăng ký sử dụng dịch vụ đăng ký giấy khai sinh tại bệnh viện. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện chủ trương cải cách hành chính, chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

TS. BSCKII Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết trong ngày đầu triển khai, hơn 10 trường hợp gia đình đã đăng ký sử dụng dịch vụ đăng ký giấy khai sinh tại bệnh viện. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện chủ trương cải cách hành chính, chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Về bảo mật thông tin, đại diện bệnh viện cho biết dữ liệu của người bệnh được quản lý trên hệ thống phần mềm, trong khi việc thực hiện các thủ tục hành chính được tiến hành thông qua hệ thống dịch vụ công và thông tin định danh của người dân. Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết để bảo đảm kết quả chính xác, dữ liệu đầu vào cần được kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Các đơn vị liên quan cũng phải tuân thủ yêu cầu về an ninh, an toàn trong quá trình trao đổi, khai thác và sử dụng dữ liệu, tránh nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân.

Về bảo mật thông tin, đại diện bệnh viện cho biết dữ liệu của người bệnh được quản lý trên hệ thống phần mềm, trong khi việc thực hiện các thủ tục hành chính được tiến hành thông qua hệ thống dịch vụ công và thông tin định danh của người dân.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết để bảo đảm kết quả chính xác, dữ liệu đầu vào cần được kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Các đơn vị liên quan cũng phải tuân thủ yêu cầu về an ninh, an toàn trong quá trình trao đổi, khai thác và sử dụng dữ liệu, tránh nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết để bảo đảm kết quả chính xác, dữ liệu đầu vào cần được kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Các đơn vị liên quan cũng phải tuân thủ yêu cầu về an ninh, an toàn trong quá trình trao đổi, khai thác và sử dụng dữ liệu, tránh nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân.

Con vừa chào đời, bố làm thủ tục khai sinh trong 10 phút ngay tại viện.

Link: https://vov.vn/xa-hoi/con-vua-chao-doi-bo-lam-thu-tuc-khai-sinh-trong-10-phut-ngay-tai-vien-post1340026.vov

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