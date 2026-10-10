Con vừa chào đời, bố làm thủ tục khai sinh trong 10 phút ngay tại viện.

Anh Bùi Thế Anh (phường Hà Đông, Hà Nội) được các nhân viên hỗ trợ làm thủ tục khai sinh cho người con thứ hai. Anh Thế Anh cho biết, khi làm thủ tục cho con đầu lòng vào năm 2014, anh phải xếp hàng, đi qua nhiều khâu và chờ đợi khá lâu. Trong khi đó, lần này, các thao tác được thực hiện thuận tiện hơn nhờ sự hỗ trợ tại bệnh viện