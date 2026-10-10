Con vừa chào đời, bố làm thủ tục khai sinh trong 10 phút ngay tại viện.
Bỏ phác đồ của bác sĩ để uống thuốc Nam chữa ung thư, 6 tháng sau đã di căn
Vẫn có nhiều bệnh nhân ung thư tự ý bỏ phác đồ điều trị, tìm đến thuốc Nam với hy vọng khỏi bệnh, nhưng khi quay lại viện, bệnh đã tiến triển, di căn.
Bệnh viện ở Cần Thơ ghép thận thành công 2 ca trong một ngày
Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công 2 ca ghép thận trong 1 ngày sau khi được Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao kỹ thuật.
Hội nghị khoa học của HUBT: Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức hội nghị khoa học “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”.
Nutifood hợp tác phát triển giải pháp dinh dưỡng từ dược liệu Việt
Nutifood và Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM ký kết Bản ghi nhớ hợp tác - bước tiến mới trong phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt.
Xúc động khoảnh khắc giám đốc bệnh viện thăm cô giáo mất chân khi cứu học trò
Không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), còn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cô giáo cứu học trò, bị xe tải cán chân.
Công nghệ 3D mở hướng điều trị cho bệnh nhân biến dạng khuôn mặt
Công nghệ 3D giúp bác sĩ mô phỏng cấu trúc giải phẫu, lập kế hoạch phẫu thuật và cá thể hóa phương án điều trị cho bệnh nhân có dị tật, biến dạng khuôn mặt phức tạp.
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