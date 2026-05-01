Con người có thể 'thoát khỏi sự lão hóa' vào năm 2029?

Từ lâu, cái chết và thuế được coi là hai điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, giới tương lai học đang lan truyền một ý tưởng gây tranh cãi mạnh mẽ: "Vận tốc thoát khỏi sự lão hóa". Đây không phải là một khái niệm viễn tưởng, mà là một giả thuyết dựa trên tốc độ phát triển của công nghệ y sinh.

Về cơ bản, "vận tốc thoát khỏi sự lão hóa" là thời điểm mà công nghệ kéo dài sự sống tiến bộ nhanh đến mức tuổi thọ trung bình tăng lên nhiều hơn một năm sau mỗi năm trôi qua.

Hãy tưởng tượng: Bạn vẫn già đi 1 tuổi sau 12 tháng, nhưng nhờ các đột phá y khoa, tuổi thọ dự kiến của bạn lại tăng thêm 14 tháng. Như vậy, về mặt thống kê, bạn đã "lấy lại" được 2 tháng cuộc đời. Nếu xu hướng này duy trì ổn định, con người có thể trì hoãn cái chết do tuổi già gần như vô hạn.

Ray Kurzweil, cựu kỹ sư Google và là chuyên gia dự báo nổi tiếng, tin rằng nhân loại sẽ đạt được cột mốc này vào năm 2029. Ông nhận định: "Sau năm 2029, bạn sẽ quay ngược thời gian hơn một năm. Một khi bạn làm được điều đó, bạn đã đạt được vận tốc thoát khỏi giới hạn tuổi thọ."

Cơ sở cho niềm tin này là sự tăng tốc thần tốc của sinh học mô phỏng và công nghệ mRNA. Kurzweil dẫn chứng về vắc-xin COVID-19: "Chúng ta chỉ mất hai ngày để thiết kế nó vì đã giải trình tự được hàng tỷ chuỗi mRNA khác nhau. Sinh học đang được mô phỏng hóa trên máy tính, và đó là lý do chúng ta sẽ thấy những bước nhảy vọt trong 5 năm tới."

Dù nghe có vẻ đầy hứa hẹn, Ray Kurzweil cũng thừa nhận rằng đạt được vận tốc này không đồng nghĩa với sự bất tử tuyệt đối. Theo ông, cái chết vẫn có thể xảy ra do những yếu tố ngẫu nhiên như tai nạn hoặc các bệnh lý mang tính đột biến cao như ung thư.

"Đạt được vận tốc thoát khỏi tuổi thọ không đảm bảo bạn sẽ sống mãi mãi," Kurzweil giải thích. "Bạn có thể tính toán một đứa trẻ 10 tuổi còn sống được nhiều thập kỷ nữa, nhưng tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào."

Các chuyên gia y tế công cộng cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Ai sẽ là người được hưởng lợi? Về bản chất, "vận tốc thoát khỏi sự lão hóa" dựa trên các tính toán thống kê về tuổi thọ trung bình. Để lý thuyết này trở thành hiện thực cho tất cả mọi người, toàn nhân loại cần được tiếp cận với cơ sở hạ tầng y tế tiên tiến nhất - một kịch bản rất khó xảy ra trong tương lai gần.

Minh chứng rõ nhất là bệnh lao. Dù nhân loại đã có thuốc điều trị từ nhiều thập kỷ, nó vẫn là căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu thế giới chỉ sau COVID-19. Sự tồn tại của tiến bộ y học không đồng nghĩa với việc nó được áp dụng rộng rãi cho mọi tầng lớp xã hội.

Ray Kurzweil từng dự đoán đúng sự phổ biến của Wi-Fi, điện toán đám mây và việc máy tính đánh bại đại kiện tướng cờ vua. Tuy nhiên, dự báo về việc "ngừng già đi" vào năm 2029 vẫn là một canh bạc lớn. Y học đang tiến bộ nhanh chóng, nhưng cho đến khi công nghệ này thực sự được phổ cập, cái chết và thuế vẫn là những thực thể tồn tại song hành cùng con người.