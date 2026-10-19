Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể phút kinh hoàng bị cơ phó bổ rìu liên tục

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The National từ giường bệnh ở thủ đô Abu Dhabi (Ả Rập Xê Út), phi công Smit Machchhar - cơ trưởng trên chuyến bay gặp sự cố của hãng hàng không Flydubai vào tháng trước cho biết, cơ phó đã ngồi cạnh ông suốt 2 giờ và không hề có dấu hiệu khả nghi nào cho thấy hắn ta có “âm mưu khủng bố có chủ đích” nhằm cướp máy bay.

“Tôi cố gắng đỡ những cú đánh hết sức có thể. Tôi hét lên gọi đồng nghiệp. Tôi ngã úp mặt xuống sàn buồng lái”, cơ trưởng Machchhar kể lại.

Phi công Smit Machchhar đang điều trị tại bệnh viện sau vụ tấn công. (Ảnh: The National)

Cơ trưởng Machchhar cho biết khi nhát rìu đầu tiên giáng xuống, ông tưởng rằng máy bay đã gặp phải “sự cố nghiêm trọng nào đó”. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhận ra mình đang bị tấn công và tình hình đã “trở nên vô cùng tồi tệ”.

“Phản ứng tức thì của tôi là tháo dây an toàn. Và tôi cố gắng đỡ những nhát rìu nhiều nhất có thể, vì những cú đánh đều nhắm vào đầu. Khi những cú đánh đầu tiên ập đến, tầm nhìn của tôi rất hạn chế. Tôi mất rất nhiều thị lực. Tôi chỉ nhìn thấy những đường nét mờ ảo”, cơ trưởng kể lại.

Ông Machchhar không hoàn toàn rõ ràng về diễn biến sự việc cũng như trình tự thời gian nhưng sau nhiều lần cố gắng, ông cũng mở được buồng lái. Với ông Machchhar điều đáng sợ nhất mà ông cảm nhận được chính là khoảnh khắc phần mũi máy bay “lao dốc đột ngột”.

“Lúc đó, tôi không chắc liệu mình có thể sống sót hay không. Nhưng để hỏi liệu tôi có từ bỏ không? Không”, Cơ trưởng Flydubai nói.

Nhân viên y tế đưa phi công Smit Machchhar ra khỏi máy bay. (Ảnh: Shota Musaev)

Ông Machchhar không biết điều gì khiến cơ phó giành lấy quyền điều khiển khi máy bay còn cách sân bay Tel Aviv hơn một giờ bay và hắn ta không có dấu hiệu bất thường nào. Machchhar dự đoán cuộc rà soát an ninh ngành hàng không có thể dẫn đến những thay đổi, trong bối cảnh có nhiều câu hỏi xoay quanh chiếc rìu cứu hỏa trong buồng lái.

“Nếu có bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện sớm hơn tại hiện trường, dĩ nhiên là tôi sẽ hành động. Tôi sẽ lên tiếng. Tôi sẽ đặt câu hỏi về những điều như vậy”, phi công Machchhar giải thích.

Ông mô tả buổi sáng hôm đó là bình thường và đó là lần đầu tiên ông gặp cơ phó. “Đó là một chuyến bay buổi sáng. Vì vậy, có vài câu chuyện phiếm nhưng đó thực sự không phải là cuộc trò chuyện sâu sắc. Bởi vì chúng tôi muốn tránh những cuộc trò chuyện sâu sắc, đặc biệt là trong không phận có mật độ giao thông cao”, ông nói.

Cơ trưởng Machchhar đang phải trải qua quá trình hồi phục dài và rất mong muốn được trở lại buồng lái. Đồng thời, ông Machchhar bày tỏ lòng biết ơn Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vì thời gian điều trị tại đây.

Chuyến bay số hiệu FZ1073 khởi hành từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) đã lao xuống khoảng 4.760m trong chưa đầy một phút khi cơ phó tấn công Cơ trưởng Machchhar và giành quyền kiểm soát máy bay. Kế hoạch tấn công lần này được cho là giống kịch bản vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ.