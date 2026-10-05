Cơ phó Flydubai âm mưu thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố 'kiểu 11/9'

(VTC News) -

Cơ phó người Oman bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Flydubai đến Tel Aviv, nhằm cố tình đâm máy bay vào một tòa nhà hoặc máy bay khác tại sân bay Ben Gurion, Israel. Kế hoạch bị ngăn chặn sau khi cơ trưởng người Ấn Độ bị thương cùng hành khách khống chế cơ phó, giúp máy bay hạ cánh an toàn.

Theo truyền thông Israel, cơ phó tên Hamam Al-Hammami, hiện bị bắt giữ, đã khai với các nhà điều tra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về kế hoạch tấn công. Cụ thể, Al-Hammami dự định tấn công cơ trưởng rồi vẫn lái máy bay bình thường, sau đó xin cấp phép hạ cánh bình thường để không gây nghi ngờ.

Hắn ta dự định chỉ khi đến gần cuối hành trình, mới lao máy bay vào một tòa nhà hoặc máy bay khác tại sân bay Ben Gurion, theo cách thức tương tự các vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Hamam Al-Hammami. (Ảnh: IANS)

Theo Ynet, Al-Hammami còn khai rằng ông ta định bắt đầu thực hiện kế hoạch khi máy bay đang bay trên không phận Jordan và chuẩn bị tiến vào Israel. Bằng cách chờ đến giai đoạn cuối của chuyến bay, ông ta cho rằng sẽ không ai kịp nhận ra sự việc, không kịp cảnh báo nhà chức trách hoặc ngăn chặn kế hoạch.

Al-Hammami cũng khai rằng nếu không thể đâm máy bay tại sân bay Ben Gurion, ông ta sẽ nhắm tới tòa nhà chọc trời ở Tel Aviv hoặc một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan.

Báo Corriere della Sera của Italy đưa tin sau khi tấn công cơ trưởng Machchhar, Al-Hammami đã tắt động cơ máy bay và đẩy cần điều khiển hướng xuống. Những hành động này khiến máy bay mất khoảng gần 4.900m độ cao trong chưa đầy một phút, đưa máy bay tới gần tốc độ âm thanh.

Tuy nhiên, kế hoạch bị phá vỡ sau khi cơ trưởng Machchhar, dù bị thương nặng, chống trả cơ phó. Cơ trưởng người Ấn Độ phát tín hiệu khẩn cấp và mở cửa buồng lái, tạo điều kiện để thành viên phi hành đoàn cùng hành khách can thiệp và khống chế Al-Hammami.

Hai phi công đang nghỉ phép có mặt trên chuyến bay sau đó hỗ trợ giành lại quyền kiểm soát máy bay. Máy bay được đưa xuống hạ cánh an toàn tại Ả Rập Xê Út, ngăn chặn vụ tấn công.

Hành khách trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng trên chuyến bay.

Cơ trưởng Machchhar hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Abu Dhabi. Trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 3/10, ông kể rằng Al-Hammami xin phép được cầu nguyện ngay trước khi dùng rìu cứu hỏa tấn công ông.

Machchhar cho biết cú đánh đầu tiên giáng mạnh vào đầu khiến ông ban đầu tưởng máy bay vừa va phải vật gì đó. Tuy nhiên, khi cuộc tấn công tiếp diễn, ông nhận ra mối nguy hiểm đến từ người ngồi bên cạnh trong buồng lái.

“Các cú đánh liên tục giáng xuống. Tôi nhận ra đó không phải là máy bay, mà là người ngồi cùng tôi trong buồng lái”, Machchhar kể.

Còn có thông tin cho rằng Al-Hammami ban đầu dự định thực hiện kế hoạch vào tháng 7 nhưng vào phút chót hoãn lại vì có quan hệ bạn bè với một thành viên phi hành đoàn. Theo các báo cáo, Al-Hammami đã nhiều lần bay tới sân bay Ben Gurion trong những tháng trước vụ việc nhằm tập trung thu thập thông tin và chuẩn bị cho vụ tấn công.

Trong khi cuộc điều tra vụ việc tiếp tục, những thông tin ban đầu cũng đặt ra câu hỏi về các lỗ hổng an ninh và quy trình kiểm tra lý lịch đối với phi công phụ này trước khi ông ta được phép thực hiện chuyến bay.

Al-Hammami, 29 tuổi, là công dân Oman, có cha là người Oman và mẹ người Syria. Người này từng sống tại Syria trong thời kỳ nội chiến và được cho là đã đăng tải trên mạng những nội dung thể hiện sự ủng hộ al-Qaeda.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao Flydubai không phát hiện Al-Hammami là một mối lo ngại về an ninh trước khi cho người này làm phi công phụ trên các chuyến bay tới Israel.

Theo các quan chức khu vực, UAE đã chia sẻ thông tin hành khách và phi hành đoàn với Israel nhưng không có cảnh báo nào được đưa ra. Shin Bet (cơ quan an ninh nội địa Israel) cho biết Bộ Giao thông chịu trách nhiệm kiểm tra danh sách hành khách.

Trong khi đó, Bộ trưởng Miri Regev nói bộ không nhận được danh sách hay cảnh báo về chuyến bay; còn quan chức an ninh hàng không Dvir Rubenstien cho biết Bộ Giao thông không có khả năng tự kiểm tra từng hành khách.