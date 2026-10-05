UAE đề nghị án tử hình đối với cơ phó Flydubai

Vụ việc xảy ra ngày 30/9 trên chuyến bay FZ1073 của Hãng hàng không Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv, chở hơn 170 hành khách. Theo nhà chức trách UAE, cơ phó al-Hammami đã sử dụng một chiếc rìu để phá cửa buồng lái và tấn công cơ trưởng Smit Machchhar, đồng thời tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay.

Hành khách lên một máy bay của FlyDubai tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: Reuters

Hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã can thiệp, ngăn chặn vụ tấn công. Máy bay sau đó phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tabuk của Saudi Arabia. Cơ phó al-Hammami sau đó bị bắt giữ tại Saudi Arabia và được chuyển về UAE để phục vụ điều tra.

Ngày 3/10, Tổng công tố UAE Hamad Saif Al Shamsi xác định vụ việc là một “cuộc tấn công khủng bố”, đồng thời cho biết cơ phó bị cáo buộc tìm cách kiểm soát máy bay với ý định làm máy bay rơi. Nhà chức trách UAE đang tiếp tục điều tra động cơ, các mối liên hệ liên quan, cũng như thu thập và phân tích các bằng chứng kỹ thuật, vật chứng và dữ liệu điện tử.

Hammam al-Hammami, 29 tuổi, trước đây từng bị Oman cấm bay do những quan ngại liên quan đến các quan điểm cực đoan. Tuy nhiên, các thông tin về quá trình cực đoan hóa cũng như động cơ cụ thể của đối tượng vẫn đang được điều tra và chưa được cơ quan chức năng công bố đầy đủ.

Vụ việc cũng làm gia tăng quan ngại về các quy trình kiểm tra an ninh và thẩm tra nhân sự trong ngành hàng không dân dụng. Đáng chú ý, al-Hammami là công dân Oman, trong khi chuyến bay có điểm đến là Israel, quốc gia hiện chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Oman. Các cơ quan chức năng liên quan đang xem xét những vấn đề an ninh phát sinh từ vụ việc.

Hiện chưa có thông tin cho thấy mức án cuối cùng đối với al-Hammami đã được tòa án UAE quyết định. Việc áp dụng án tử hình, nếu được đề nghị, vẫn phải tuân thủ các thủ tục tố tụng và phán quyết của cơ quan tư pháp có thẩm quyền.

Văn Huy/VOV1