Co.op Online được vinh danh tại giải thưởng châu Á, khẳng định sức mạnh bán lẻ

(VTC News) -

Ngày 11/11/2026, tại Singapore, nền tảng thương mại điện tử Co.op Online thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) được trao giải thưởng “Chiến lược Thương mại điện tử của năm - Việt Nam” (E-commerce Strategy of the Year - Vietnam) tại FMCG Asia Awards 2026.

Đại diện Ban Giám khảo giải thưởng trao kỷ niệm chương cho đoàn đại biểu Saigon Co.op.

Giải thưởng do Retail Asia tổ chức nhằm tôn vinh những sáng kiến đổi mới và giải pháp kinh doanh nổi bật trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại khu vực châu Á.

Việc được vinh danh tại giải thưởng quốc tế tiếp tục khẳng định những nỗ lực chuyển đổi số của Saigon Co.op, đồng thời cho thấy khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Lợi thế khác biệt từ hệ sinh thái bán lẻ thuần Việt

Ra mắt vào tháng 7/2025, Co.op Online được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái bán lẻ của Saigon Co.op, kế thừa kinh nghiệm hơn 30 năm phục vụ người tiêu dùng Việt Nam.

Điểm nổi bật giúp Co.op Online tạo dấu ấn tại FMCG Asia Awards 2026 là mô hình tận dụng hệ thống siêu thị hiện hữu làm trung tâm xử lý đơn hàng trực tuyến, thay vì đầu tư hệ thống kho vận riêng biệt.

Theo đó, các điểm bán thuộc hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food, Co.op Smile và Cheers được kết nối để tiếp nhận, xử lý đơn hàng từ địa điểm gần khách hàng nhất.

Quy trình vận hành được hỗ trợ bằng ứng dụng nội bộ chuyên dụng, tích hợp công nghệ quét mã vạch xác minh sản phẩm và tối ưu tuyến đường lấy hàng. Nhờ đó, Saigon Co.op có thể khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có, rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng và tối ưu chi phí vận hành.

Khách hàng mua sắm trên website cooponline.vn.

Hiện Co.op Online tiếp nhận và xử lý trung bình khoảng 5.000 đơn hàng trực tuyến mỗi ngày, cho thấy hiệu quả của mô hình kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử.

Không chỉ chú trọng vận hành, Co.op Online còn phát triển hệ sinh thái mua sắm trực tuyến phù hợp với nhu cầu của các gia đình Việt.

Nền tảng hiện cung cấp hơn 60.000 sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, với tiêu chuẩn chất lượng và nguồn gốc xuất xứ theo hệ thống Saigon Co.op.

Đáng chú ý, Co.op Online tích hợp nhiều tiện ích mua sắm hiện đại như tìm kiếm sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mua sắm theo công thức nấu ăn, mua sắm qua video tương tác và các trò chơi săn ưu đãi.

Các không gian mua sắm chuyên biệt như Co.op Online Beauty và Co.op Online Home & Kitchen cũng được phát triển nhằm mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng.

Bên cạnh đó, chương trình Khách hàng Thành viên Saigon Co.op được đồng bộ trên nền tảng trực tuyến, giúp người tiêu dùng tích điểm và quy đổi thành E-voucher sử dụng tại các dịch vụ trong hệ sinh thái như Trung tâm thương mại Sense City và Charmant Suites.

Sự kết nối giữa hệ thống bán lẻ truyền thống và nền tảng số không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện mà còn thể hiện định hướng phát triển thương mại điện tử dựa trên thế mạnh và sự am hiểu thị trường nội địa của Saigon Co.op.

Trong thời gian tới, nhà bán lẻ Việt tiếp tục nâng cấp công nghệ, tối ưu hoạt động vận hành, giao nhận và nghiên cứu phát triển các mô hình cửa hàng ưu tiên trực tuyến (Online First Stores), sàn thương mại điện tử (Marketplace) cùng dịch vụ B2B trực tuyến.

Mừng giải thưởng quốc tế, Co.op Online tung loạt ưu đãi tri ân khách hàng

Nhân dịp được vinh danh tại FMCG Asia Awards 2026, Co.op Online triển khai chương trình “Tuần lễ tri ân” từ ngày 12 đến 25/11/2026, mang đến nhiều ưu đãi dành cho người tiêu dùng.

Điểm nhấn của chương trình là “Đại tiệc thương hiệu”, quy tụ các nhãn hàng tiêu dùng lớn cùng hàng nhãn riêng Co.op, kết hợp chuỗi ưu đãi hấp dẫn, các combo “Trọn vị tự hào” và nhiều hoạt động mua sắm tương tác.

Chương trình khuyến mãi Super Brand Day trên Co.op Online.

Đặc biệt, từ ngày 12 đến 18/11, khách hàng mua sắm trên Co.op Online có thể sử dụng các mã ưu đãi:

VINHDANH30: Giảm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 399.000 đồng.

VINHDANH60: Giảm 60.000 đồng cho đơn hàng từ 699.000 đồng.

Các mã giảm giá được áp dụng theo điều kiện của chương trình.

Ngoài ra, khách hàng Thành viên Saigon Co.op còn có cơ hội nhân đôi điểm thưởng trong hai đợt từ ngày 12 đến 15/11 và từ ngày 19 đến 22/11, với mức tối đa 100 điểm mỗi đợt.

Chuỗi hoạt động săn deal giờ vàng, minigame cũng mang đến cơ hội nhận E-voucher trị giá đến 100.000 đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Thông qua chương trình, Saigon Co.op mong muốn chia sẻ niềm tự hào từ giải thưởng quốc tế với người tiêu dùng, đồng thời gửi lời tri ân đến khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình đổi mới, chuyển đổi số.

Từ nền tảng bán lẻ truyền thống đến hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại, Saigon Co.op đang từng bước khẳng định hướng đi riêng của doanh nghiệp Việt: phát huy lợi thế nội lực, ứng dụng công nghệ và lấy nhu cầu người tiêu dùng làm trọng tâm phát triển.

Khách hàng có thể tham gia chương trình “Tuần lễ tri ân” tại website https://cooponline.vn/ hoặc ứng dụng Co.op Online.