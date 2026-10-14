Con học trường quốc tế, nhiều năm tôi không biết ban phụ huynh là gì

(VTC News) -

Tôi đồng tình với tác giả bài viết “Có nên bỏ ban phụ huynh khi không còn thu quỹ, kết nối thì đã có Zalo?”, vì không nhất thiết phải có một ban như vậy. Dù có con đi học nhưng nhiều năm qua, tôi không biết ban phụ huynh là gì mà mọi việc của lớp vẫn chạy ro ro.

Ở trường con tôi theo học, chỉ khi có hoạt động chung cho con như lễ hội, chuyến đi trải nghiệm hay hoạt động ngoại khóa, phụ huynh mới tạm thời chọn ra mấy người làm đầu mối hỗ trợ để kết nối mọi người, bàn bạc cách tổ chức và phân công thực hiện, cũng như thống nhất đóng góp (chỉ đóng góp cho mỗi sự kiện, hoạt động cụ thể chứ không thu quỹ cả năm). Hoàn toàn không có một ban phụ huynh được lập ra từ đầu năm học và duy trì xuyên suốt cả năm.

Nói về hoạt động của ban phụ huynh trên các diễn đàn, tôi thấy việc mua quà, tặng quà thầy cô, ban giám hiệu trong các dịp lễ trong năm như ngày nhà giáo, ngày 20/10, 8/3 hay Tết là một trong những việc tốn khá nhiều thời gian, công sức của ban phụ huynh, kinh phí cho việc đó cũng chiếm phần không nhỏ trong quỹ đóng góp. Ở trường con tôi loại công việc này không tồn tại vì quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên không bị đặt nặng bởi chuyện tặng quà; thầy cô cũng không nhận quà. Phụ huynh thể hiện sự trân trọng thầy cô thông qua việc phối hợp giáo dục con, trao đổi thẳng thắn và tôn trọng công việc chuyên môn.

Khi có sự kiện ngoại khóa cho trẻ, các phụ huynh trong lớp con tôi mới thống nhất mức đóng góp và phân công nhiệm vụ. (Ảnh minh họa: AI)

Việc trao đổi nguyện vọng của phụ huynh, ý kiến của phụ huynh với nhà trường cũng được thực hiện trực tiếp, không cần đại diện làm trung gian. Giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy, theo dõi tình hình học tập và trao đổi với gia đình; đội ngũ giám thị hỗ trợ giám sát nề nếp, việc chấp hành nội quy và xử lý các tình huống phát sinh trong phạm vi nhiệm vụ.

Khi học sinh có vấn đề trong học tập, vi phạm quy định hay mâu thuẫn với bạn bè, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh; cha mẹ có thể cung cấp thông tin, phối hợp trực tiếp với trường tìm hướng xử lý.

Từ thực tế đó, tôi thấy không nhất thiết phải có hội phụ huynh trong các trường học. Các bạn có thể nói trường quốc tế có khác biệt; nhưng những khác biệt đó - những lý do cần sự tồn tại của ban phụ huynh - hiện nay cũng đã được xóa bỏ. Chuyện vận động đóng quỹ, thu quỹ rồi chi tiền chẳng hạn, sắp tới không còn được phép nữa theo quy định tại Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn về sứ mệnh đại diện kết nối thì hiện nay công nghệ đã làm thay rồi, lớp nào mà chẳng có nhóm Zalo trao đổi liên tục?

Nếu nhà trường đã có bộ máy quản lý, phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên, còn các hoạt động tập thể chỉ có mấy lần thì việc duy trì một ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động quanh năm có thực sự cần thiết? Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu các trường bảo đảm giáo viên và bộ phận quản lý thực hiện đầy đủ trách nhiệm; thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh của cha mẹ; công khai các khoản thu chi đối với những hoạt động có huy động kinh phí.

Mục đích cuối cùng của việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường là giúp học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn. Nếu những chức năng cần thiết đều có thể thực hiện mà không cần ban đại diện, chúng ta nên mạnh dạn đặt câu hỏi về lý do phải tiếp tục duy trì mô hình này.

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