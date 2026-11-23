(VTC News) -

Một nguyên mẫu ô tô bay không cánh vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Phương tiện gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, không có cánh máy bay truyền thống và cũng không để lộ hệ thống cánh quạt bên ngoài thân xe.

Hình ảnh trong video do Tân Hoa Xã công bố cho thấy phương tiện có thân xe màu xanh, thiết kế dạng khoang kín với bốn bánh ở phía dưới. Trong quá trình thử nghiệm, chiếc xe có thể cất cánh theo phương thẳng đứng, duy trì trạng thái lơ lửng trên không trước khi hạ xuống đường băng.

Nguyên mẫu có thiết kế nhỏ gọn với toàn bộ hệ thống tạo lực đẩy được bố trí kín bên trong thân xe. Cách thiết kế này giúp phương tiện không cần sử dụng các cánh lớn như máy bay thông thường.

Thay vì dựa vào cánh để tạo lực nâng, phương tiện sử dụng hệ thống quạt ống dẫn khí nhiều tầng. Cơ chế này cho phép điều chỉnh hướng và lực đẩy, phục vụ quá trình cất cánh, duy trì trạng thái bay lơ lửng và di chuyển trên không.

Thiết kế khép kín cũng tạo nên diện mạo khác biệt cho nguyên mẫu, khiến phương tiện có hình dáng gần với một chiếc ô tô hơn là máy bay truyền thống.

Theo các thông tin được công bố, phương tiện có trọng lượng cất cánh tối đa 280 kg và khả năng mang tải trọng lên tới 120 kg. Đây là mẫu phương tiện bay một chỗ ngồi. Tuy nhiên, tên gọi chính thức và đơn vị phát triển chưa được tiết lộ.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đầu tư mạnh vào các công nghệ vận tải hàng không tiên tiến, bao gồm máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) cùng các phương tiện bay khác. Các chuyên gia trong ngành đánh giá những đổi mới này là giải pháp tiềm năng cho giao thông đô thị trong tương lai và các chuyến bay ngắn trên không.

Mặc dù việc triển khai thương mại vẫn còn hạn chế, công nghệ phương tiện bay đang phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia. Những đột phá mới trong hệ thống tự hành, động cơ điện và vật liệu nhẹ đang giúp biến những khái niệm từng chỉ xuất hiện trong khoa học viễn tưởng thành các nguyên mẫu hoạt động và phương tiện thử nghiệm.