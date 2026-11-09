Màn 'lừa' nhổ răng siêu tốc bằng sợi chỉ khiến dân mạng hoài niệm tuổi thơ

(VTC News) -

Clip em bé được mẹ nhổ răng bằng chỉ khiến dân mạng hoài niệm. (Nguồn: @thanhthaoo0107)

Với tuổi thơ của nhiều người thế hệ 8x, 9x, nhổ răng bằng chỉ là hành động vô cùng quen thuộc. Mỗi khi thấy con có chiếc răng lung lay, bố mẹ thường lấy một đoạn chỉ, buộc quanh chân răng rồi tranh thủ giật thật nhanh. Có đứa trẻ ngồi im chờ đợi, có đứa vừa thấy mẹ cầm cuộn chỉ đã vội lấy tay che miệng, nhất quyết không chịu hợp tác. Cũng có những trường hợp đang mải chơi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc răng đã nằm gọn trong tay mẹ.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh người mẹ dùng chỉ nhổ răng cho con gái được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người nhớ lại tuổi thơ của mình. Trong clip, người mẹ lấy sợi chỉ buộc vào chiếc răng đang lung lay của con. Cô bé ngồi trước mặt mẹ, dường như chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên dặn mẹ rằng khi nào nhổ xong nhớ nhắc bé dùng miếng bông: “Khi nào mẹ xong, bảo con cắn thì con cắn nhé”.

“Khi nào mẹ giật thì mẹ khắc bảo con”, người mẹ vừa trấn an vừa nhanh tay kéo mạnh đầu dây, cô bé chưa kịp lo lắng, chưa kịp nhận ra mẹ đang làm gì thì chiếc răng đã bật ra ngoài. Mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác, em đưa tay lên miệng kiểm tra rồi nhìn sang mẹ đang cười ngất.

Không chỉ người mẹ trẻ mà khán giả xem clip đang có 2 triệu view này cũng không khỏi bật cười. Nhiều người thích thú khi gặp lại tình huống mình từng trải qua: Ôi nhìn cảnh này lại nhớ ngày bé, mẹ cũng toàn lấy chỉ buộc vào răng rồi bảo há miệng ra. Lúc đó sợ xanh mặt, cứ tưởng đau lắm, ai ngờ mẹ giật một cái là xong. Giờ nghĩ lại vẫn nhớ như in”...

Dân mạng bảo chắc chắn tuổi thơ ai cũng từng thử 1 lần, nhổ xong mà vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. (Ảnh chụp màn hình)

“Ngày xưa nhà nào chẳng có màn nhổ răng bằng chỉ này. Mẹ bảo ngồi im, mình thì vừa khóc vừa lấy tay che miệng”; “Hồi bé mỗi lần răng lung lay là mẹ lại lấy cuộn chỉ khâu ra, buộc vào răng rồi giật thật nhanh”; “Tôi nhớ ngày bé bố còn dỗ dành đủ kiểu, bảo nhìn sang chỗ khác rồi bất ngờ giật chỉ. Nhổ xong mới biết mình vừa mất chiếc răng”...

Khánh An chia sẻ: “Đúng là ký ức không thể quên. Hồi đó cứ thấy bố mẹ cầm sợi chỉ là biết sắp đến lượt mình, chạy trốn khắp nhà cũng không thoát. Ngày đấy, mình chỉ thích đi nha sỹ, kiểu sang xịn xong còn không đau. Vậy mà lớn lên, mình lại sợ ra nha sỹ vì biết đi khám chắc chắn tốn tiền”.

Tiến Nguyễn viết: “Hình như các bố mẹ đều sản xuất theo lô hay sao ý nhỉ. Nhà nào cũng là y chang cách thức như này. Có lần do tôi sợ quá, bố còn lợi dụng lúc tôi ngủ, buộc chỉ vào răng kéo vụt cái. Tôi tỉnh dậy thấy mất cái răng rồi, khóc suốt cả ngày hôm đó”.

Nhiều người chia sẻ về những mẹo nhổ răng sữa khác lạ của gia đình mình. “Bố tôi ngày trước toàn bảo buộc vào cửa rồi bảo đếm từ 1 đến 3. Nhưng lần nào bố cũng đóng sầm cửa ngay ở số một, chẳng bao giờ đợi đến ba. Hồi bé tức bố lắm, giờ kể lại cả nhà vẫn cười”, Bảo Quốc chia sẻ.

Lê Dung viết: “Nhà tôi ngày xưa có cách nhổ răng rất buồn cười. Mẹ lấy một quả táo, bảo cứ cắn thật mạnh vào chỗ răng lung lay. Cắn xong nhìn lại thấy chiếc răng nằm trên miếng táo, còn tôi thì ngơ ngác không biết vừa xảy ra chuyện gì. Giờ nhớ lại thấy mỗi nhà đúng là một phương pháp”.

Thanh Phương kể: “Tôi nhớ hồi bé mẹ hay bảo răng nào lung lay thì cứ lấy lưỡi đẩy qua đẩy lại. Có lần mẹ trò chuyện để tôi mất tập trung, đến khi nhận ra thì chiếc răng đã rụng mất rồi. Đúng là ngày xưa bố mẹ nghĩ ra đủ cách để xử lý mấy chiếc răng sữa”.