Chuyến thăm Nga của Thủ tướng: Khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 22-25/3/2026 tới đây mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là chuyến thăm đáp lại lời mời của Lãnh đạo Cấp cao Nga trong đó có Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, người đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 1/2025.

Kiến tạo cơ hội phục vụ phát triển đất nước

Chuyến thăm là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua, thể hiện vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác đối ngoại trong việc tranh thủ tối đa các nguồn lực, kiến tạo cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi bên ngoài để phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây còn là dịp để hai bên tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền bỉ vượt thời gian, hợp tác chân thành, tin cậy giữa hai nước, đồng thời với tầm nhìn cho giai đoạn tới, tăng cường và củng cố quan hệ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, hướng tới nâng tầm toàn diện hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều cuộc trao đổi với các Lãnh đạo Cấp cao của Nga, thăm các cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục, rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực truyền thống. Hai bên cũng sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực Nga có thể mạnh và kinh nghiệm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, thăm hỏi động viên bà con trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chuyển tải thông tin, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ và bảo vệ quyền cũng như lợi ích chính đáng của bà con, phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc.

"Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Dư địa phát triển hợp tác Việt Nam – LB Nga

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện.

Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Các cơ chế hợp tác giữa hai nước tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các lĩnh vực hợp tác truyền thống như quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo ngày càng được tăng cường, giao lưu nhân dân không ngừng được thắt chặt. Bên cạnh đó, hai bên cũng từng bước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vượt trội...

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng cần triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Bên cạnh việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như đã nói ở trên, hai nước cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân, cụ thể là hợp tác trong giáo dục – đào tạo, văn hóa – nghệ thuật – thể thao, du lịch và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Về giáo dục – đào tạo, với nền tảng hợp tác từ nhiều năm qua, nhiều thế hệ người Việt Nam được đào tạo tại Nga trở thành nguồn nhân lực quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trước đây, trong kỷ nguyên phát triển mới, khi Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục – đào tạo, đặc biệt là trong các lĩnh vực Nga có thể mạnh như công nghệ số, công nghệ lượng tử, y sinh, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm...

Về hợp tác nhân văn, để giá trị Nga mãi gần gũi với người Việt và gìn giữ hình ảnh một Việt Nam năng động, tự cường trong lòng nhân dân Nga, hai bên cần chú trọng các hoạt động giao lưu thế hệ trẻ, tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu nghệ thuật, thể thao, các ngày văn hóa tại mỗi nước, ở các địa phương. Năm 2025, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta đã có Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ. Năm 2026, Năm chéo về khoa học và giáo dục giữa Việt Nam và Nga cũng có hàng trăm hoạt động, sự kiện khác nhau được tổ chức ở cả hai nước.

Hợp tác du lịch trong thời gian qua ghi nhận những bước phục hồi mạnh mẽ. Đây là lĩnh vực cũng cần được mở rộng hơn nữa với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga với khoảng 80.000 người, đã và đang là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước. Đại đa số bà con làm việc chăm chỉ, yêu quê hương Việt Nam và gắn bó với quê hương thứ hai là Liên bang Nga, tích cực đóng góp cho cả Việt Nam và Nga. Nhiều người trở thành các doanh nhân thành đạt, trí thức có chuyên môn cao. Để phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, một mặt, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hăng cho rằng, cần tiếp tục chăm lo và bảo vệ lợi ích của bà con, tạo điều kiện để bà con tham gia vào sự nghiệp chung của dân tộc, mặt khác cần đề nghị Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sinh sống, làm việc và học tập, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Liên bang Nga và Việt Nam.