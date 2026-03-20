Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Nga

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong năm 2025, quan hệ Việt - Nga ghi dấu ấn với nhiều chuyến thăm cấp cao, nổi bật nhất là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Moskva vào tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ngày 30/01/1950, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết (Liên Xô) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, quan hệ chính trị Việt – Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố, trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Về kinh tế, Việt Nam và Nga duy trì cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật từ năm 1992, được nâng lên cấp Phó Thủ tướng từ năm 2011 và họp thường niên.

Quan hệ thương mại song phương phục hồi tích cực sau đại dịch, hai bên cũng hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu. Về đầu tư, hai nước có hàng trăm dự án tập trung vào dầu khí, nông nghiệp và công nghiệp.

Hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM…

Hợp tác văn hóa, giáo dục và khoa học – công nghệ tiếp tục được thúc đẩy: thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa; Nga cấp khoảng 1.000 học bổng mỗi năm cho Việt Nam; hơn 5.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga; nhiều dự án nghiên cứu chung được triển khai, các dự án nổi bật như Trung tâm Nhiệt đới và dự án năng lượng hạt nhân.

Hợp tác địa phương ngày càng mở rộng. Cộng đồng người Việt tại Nga (60.000–80.000 người) đóng vai trò tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội và là cầu nối quan trọng trong quan hệ song phương.