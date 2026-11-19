(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Sau khi bao trùm Đông Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông; Bắc Trung Bộ đêm và sáng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ lúc 7h ngày 19/11 phổ biến 16-19°C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Ngày hôm nay 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Không khí lạnh tăng cường từ đêm nay, miền Bắc rét diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C, Bắc Trung Bộ 16-18°C.

Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Trên biển, ngày 19/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, từ đêm 19/11 mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, trong đó, vùng biển phía Đông Bắc 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Hôm nay 19/11, chịu tác động bởi đợt không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 20/11, Hà Nội có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất phổ biến 20°C, thấp nhất 16°C, trời tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 21/11, khu vực này chuyển trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ nhưng vẫn trong ngưỡng rét, cao nhất 21°C, thấp nhất 17°C.

Trong ngày 22/11, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội tăng lên cao nhất 24°C, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất giảm về 16°C. Sang ngày 23/11, khu vực này duy trì hình thái có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục tăng lên mức 27°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên 21°C.

Tuy nhiên, trạng thái trên không duy trì lâu, ngày 24/11, Hà Nội mưa trở lại, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4°C so với ngày hôm trước, phổ biến 23°C, nhiệt độ thấp nhất 21°C.

Ngày 25/11, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, cao nhất 20°C, thấp nhất 18°C, trời rét.

Ngày 26/11, Hà Nội tạnh ráo trở lại, có mây, không mưa, thời tiết ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất xu hướng tăng lên mức 24°C, tuy nhiên nhiệt độ thấp nhất giảm còn 16°C, trời rét sâu hơn về đêm và sáng sớm.

Trong hai ngày 27-28/11, khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mây không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 26°C, thấp nhất 18°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 8°C.