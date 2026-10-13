Chủ tịch TTC Energy Đặng Huỳnh Anh Tuấn được vinh danh Cúp Thánh Gióng 2026

(VTC News) -

Được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 đánh dấu kỳ bình xét lần thứ 10. Đây là sự tôn vinh dành cho những doanh nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT TTC Energy - vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 vào tối 11/10/2026 tại Hà Nội.

Dấu ấn của người dẫn dắt hành trình năng lượng xanh

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 ghi nhận những dấu ấn trong hoạt động lãnh đạo của ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn, gắn với hành trình phát triển TTC Energy và định hướng thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh.

“Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trên cương vị Chủ tịch HĐQT TTC Energy, ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn cùng đội ngũ đã từng bước định hướng doanh nghiệp phát triển từ nền tảng điện mặt trời mái nhà sang cung cấp các giải pháp năng lượng phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng doanh nghiệp. Các lĩnh vực trọng tâm gồm tổng thầu thiết kế, mua sắm và thi công (EPC), mô hình hợp tác PPA/ESCO, vận hành và bảo trì hệ thống (O&M), cùng các giải pháp quản lý, tối ưu năng lượng.

Định hướng này xuất phát từ những thay đổi trong nhu cầu sử dụng năng lượng của doanh nghiệp sản xuất. Bên cạnh yêu cầu bảo đảm nguồn điện ổn định và kiểm soát chi phí, nhiều doanh nghiệp đang chú trọng giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Từ thực tiễn đó, TTC Energy từng bước mở rộng vai trò từ đơn vị triển khai hệ thống điện mặt trời sang đối tác cung cấp giải pháp năng lượng dài hạn, hướng đến nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ khách hàng thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Dấu ấn của định hướng phát triển này được thể hiện qua các dự án điện mặt trời mái nhà tại nhà máy, khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, nơi giải pháp năng lượng tái tạo được triển khai gắn với nhu cầu tiêu thụ điện và điều kiện vận hành thực tế của từng khách hàng.

Từ những dự án thực tiễn đến giá trị bền vững

Trong hành trình phát triển của TTC Energy, nhiều dự án đã trở thành những dấu ấn tiêu biểu cho các doanh nghiệp tiếp cận bài toán năng lượng.

Tại Tây Ninh, dự án Ningbo Changya có tổng quy mô gần 16.000 kWp qua hai giai đoạn, dự kiến tạo ra khoảng 188 triệu kWh điện trong 25 năm, đồng thời góp phần giảm khoảng 4.992 tấn CO₂ mỗi năm. Trong lĩnh vực dệt sợi, TTC Energy đồng hành triển khai hệ thống điện mặt trời tại Công ty TNHH Dệt Sợi LOUVRE, với công suất 5.742,48 kWp cùng hơn 8.000 tấm pin năng lượng được lắp, dự kiến tạo ra khoảng 7,3 triệu kWh điện mỗi năm, góp phần giảm khoảng 5.116 tấn CO₂/năm.

Toàn cảnh hệ thống điện mặt trời tại LOUVRE, góp phần chủ động nguồn năng lượng sạch và giảm phát thải trong sản xuất.

Những dự án này cho thấy vai trò của năng lượng tái tạo đang ngày càng gắn chặt hơn với hoạt động sản xuất và mục tiêu giảm phát thải của doanh nghiệp. Đây cũng là hướng đi phù hợp với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, khi doanh nghiệp Việt Nam cần đồng thời tối ưu chi phí vận hành, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh.

Cùng với những thay đổi về chính sách và nhu cầu sử dụng năng lượng xanh của doanh nghiệp, TTC Energy tiếp tục phát triển các giải pháp năng lượng tích hợp, đồng thời đón đầu cơ hội từ cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Đây cũng là định hướng ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn cùng TTC Energy theo đuổi, hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu chi phí và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển dịch xanh.

Trước “Cúp Thánh Gióng” 2026, ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn từng được ghi nhận với danh hiệu Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu - Giải thưởng Sao Đỏ năm 2022. Những dấu mốc này ghi nhận hành trình hoạt động của một doanh nhân gắn bó với lĩnh vực năng lượng, đồng thời cho thấy sự nhất quán trong định hướng phát triển doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.