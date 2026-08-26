Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM không giao quyền cho người không dám dùng quyền

(VTC News) -

Nội dung trên được Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu trong phát biểu kết luận Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị sáng 26/8.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu đây là hội nghị mà người dự không đến nghe văn bản rồi về mà để thống nhất các nội dung thực hiện; để giao việc, giao thời hạn, giao trách nhiệm cụ thể.

Ông khẳng định nội dung hội nghị chỉ để trả lời một câu hỏi: TP.HCM phải làm gì để triển khai Luật Phát triển đô thị.

Sẽ không còn câu nói ‘Thành phố đang chờ hướng dẫn của Trung ương’

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, giá trị lớn nhất của Luật Phát triển đô thị là sự thay đổi về cách nhìn, thay đổi về tư duy. Nhưng nếu nhìn Luật theo kiểu cũ, tư duy theo lối mòn cũ thì Luật không có ý nghĩa gì hết. Đô thị phải là một chủ thể tạo ra sự tăng trưởng mới cho Thành phố.

3 điều quan trọng của Luật Phát triển đô thị với TP.HCM là phân cấp, phân quyền thực chất, theo đúng phương châm Nghị quyết 09 đưa ra, đó là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị sáng 26/8. (Ảnh: N.Tùng)

Với 240 nội dung được trao thẩm quyền hướng dẫn cho HĐND và UBND, Chủ tịch UBND, kèm theo nguyên tắc ưu tiên áp dụng Luật khi có sự xung đột về pháp luật. Nghĩa là cơ chế đặc thù như trước đây sẽ không còn bị vô hiệu hóa bởi các quy định chung. Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho rằng đây là giá trị cực kỳ lớn.

Thứ hai là không gian cho các quy định thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới. Bởi Luật mang tính ổn định, lâu dài, không phải thí điểm, thử nghiệm như các nghị quyết đặc thù trước đây.

Thứ ba quan trọng nhất, đó là tốc độ và hiệu năng triển khai. Luật có hiệu lực ngay mà TP.HCM không phải chờ nghị định hướng dẫn.

“Điều chúng tôi rất vui là từ đây, sẽ không ai có thể nói rằng Thành phố đang chờ hướng dẫn của Trung ương về một vấn đề nào đó. Câu nói này đã trở thành quá khứ, có lẽ bây giờ khó có ai nói điều này khi đã có Luật phát triển đô thị. Nguyên tắc xuyên suốt của TP.HCM là biến nguồn lực đang có thành động lực của sự phát triển”, ông Quang khẳng định.

Tuy nhiên theo Bí thư Trần Lưu Quang, để biến cơ hội thành kết quả thì năng lực thực thi là quan trọng nhất. Tất cả cán bộ, công chức, người dân TP.HCM từ hội nghị này bắt đầu hành động. Đầu tiên là phải thấu hiểu, quán triệt và cụ thể bằng những chương trình hành động.

Luật Phát triển đô thị sẽ có hiệu lực từ 1/10, để đảm bảo thực thi ngay, Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ cụ thể với từng cấp, ngành.

Trong đó cấp TP, Chủ tịch UBND TP.HCM có hơn 1 tháng để cụ thể hóa 240 nội dung mà Luật đã cho phép bằng 105 văn bản. Đó là 73 Nghị quyết của HĐND và 32 Quyết định của UBND và Chủ tịch UBND, đảm bảo khi Luật có hiệu lực, Thành phố đủ hành lang pháp lý, đủ cơ sở để thực thi tất cả mọi việc. Đặc biệt, phải làm ngay để 3 tháng cuối năm Luật có thể đóng góp đáng kể vào những mục tiêu mà Thành phố đặt ra.

Luật Phát triển đô thị xác lập cụ thể các cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, vì lợi ích chung cho đổi mới, phát triển TP.HCM. (Ảnh: H. Khánh)

Đối với cấp sở ngành, người đứng đầu Thành ủy khẳng định không ai có quyền nói mình chưa nắm, chưa rõ các nội dung của luật. Và yêu cầu đặt ra là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, đó là từ đề xuất giải pháp cho các vấn đề đặc thù sang chủ động thiết kế giải pháp trong giới hạn mà Luật cho phép. Tức trước đây, Thành phố vướng gì sẽ đề xuất giải pháp, bây giờ căn cứ những điều mà Luật cho phép sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy, gỡ vướng.

“Tôi xin nhắc lại, bây giờ các sở ngành không còn xin ý kiến lòng vòng nữa. Thành phố sẽ kiểm điểm nếu đơn vị nào còn tình trạng phát văn bản đi hỏi lẫn nhau trong nội bộ. Chúng tôi sẽ không chấp nhận nếu ai đó trả lời: chúng tôi đang gửi văn bản hỏi sở A, ngành B việc gì đó”, ông Quang nhấn mạnh.

Với 168 xã phường đặc khu, ông Quang cho rằng đây là nơi quan trọng nhất để Luật đi vào cuộc sống. Ông yêu cầu người đứng đầu địa phương cơ sở quyền được giao sẽ có chương trình hành động, có kế hoạch để kiến tạo sự phát triển cho chính địa phương mình.

TP.HCM không trao quyền cho người không dám sử dụng quyền

Phần quan trọng của Luật Phát triển đô thị, Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý là kiểm soát quyền được trao và bảo vệ cán bộ. Theo ông, khi quyền hạn lớn hơn nhất thiết phải đi kèm với trách nhiệm lớn hơn. Tinh thần là chuyển từ kiểm soát bằng xin phép sang kiểm soát bằng công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Hai việc ông yêu cầu lưu ý là chậm và trì hoãn. Tức có quyền mà không sử dụng, có thời cơ mà không chớp; chờ nơi khác làm trước rồi làm theo và rút kinh nghiệm. Điều này Thành phố không chấp nhận. Ông nói thời cơ phát triển của TP.HCM không chờ và không mong muốn sự chậm trễ, trì hoãn.

TP.HCM sẽ đánh giá, đề bạt cán bộ dựa trên sản phẩm cụ thể, có kết quả đo lường được.

Thứ hai theo ông Trần Lưu Quang là không nắm chắc, dẫn đến áp dụng sai hoặc lạm quyền. Nhưng cán bộ minh bạch mà không vụ lợi, vì lợi ích chung và kết quả đạt thì Thành phố sẽ bảo vệ đến cùng. Còn lợi dụng cơ chế để vụ lợi, lợi ích nhóm, làm thất thoát nguồn lực thì phải xử lý nghiêm và không có vùng cấm.

Luật đang tạo ra một môi trường mà cán bộ mạnh dạn, không lo sợ khi quyết định đúng, nhưng cũng không che dấu để quyết định sai. Thành phố sẽ công khai định kỳ bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hiệu quả phân quyền.

Các đoàn kiểm tra sẽ làm việc cả định kỳ và đột xuất, xuống trực tiếp địa bàn và kiểm tra các sản phẩm cụ thể.

“Thành phố sẽ đánh giá cán bộ theo 3 kênh, là hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và sản phẩm đầu ra (KPI). Thứ hai là đánh giá của cơ quan, tổ chức từ lãnh đạo và đồng nghiệp. Thứ ba quan trọng nhất, là đánh giá của người dân và doanh nghiệp.

Bao nhiêu văn bản được rút ngắn, bao nhiêu thủ tục được cắt giảm, bao nhiêu thuận lợi cho người dân, bao nhiêu dự án khởi động, đó mới là kết quả. Người dân và doanh nghiệp phải cảm nhận được sự thay đổi, thấy được kết quả trực tiếp”, ông Quang nói.

Từ những kết quả đo lường được, Thành phố sẽ khen thưởng và bố trí cán bộ. Thành phố có thông điệp về công tác cán bộ rõ ràng: Ai làm được, có sản phẩm cụ thể sẽ được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, đề bạt kịp thời, không chờ sự tuần tự. Không nhất thiết muốn lên trưởng thì phải từ phó. Đây là những nội dung vượt trội mà Luật Phát triển đô thị cho phép TP.HCM áp dụng.

Cùng với đó, cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung nếu có sai sót trong quá trình đổi mới thì Thành phố cam kết bảo vệ đến cùng. Đây không phải là một lời động viên, mà Luật đã xác lập và sẽ được cụ thể hóa bằng quy trình.

Ngược lại, theo ông Quang, cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, giữ an toàn cho bản thân bằng không quyết gì cả thì phải rời vị trí. Thành phố không trao quyền cho người mà không dám dùng quyền của mình. Thành phố không đo thành công bằng được giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó.