Chủ tịch FIFA kinh ngạc, khen tuyển Việt Nam vô địch 'hoàn toàn xứng đáng'

(VTC News) -

Sau khi trực tiếp dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối 26/8, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đăng tải những bài viết và video trên trang Instagram cá nhân chia sẻ ấn tượng về chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, đồng thời gọi đội bóng là “thế lực của bóng đá Đông Nam Á”.

“Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi được dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại Hà Nội và cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt đáng kinh ngạc trên sân vận động chật kín khán giả.

Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam, một trong những thế lực của bóng đá Đông Nam Á, với chức vô địch hoàn toàn xứng đáng trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ đang ăn mừng cùng những người hùng của họ”, ông Gianni Infantino nói trong đoạn video được đăng tải sau trận đấu.

Chủ tịch FIFA trực tiếp trao cúp cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: @gianni_infantino/Instagram)

Người đứng đầu bóng đá thế giới cũng gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth và đội ngũ tổ chức giải. Ông đánh giá cao những nỗ lực của các bên trong việc phát triển bóng đá tại khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch FIFA đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Thái Lan. “Voi chiến” hai lần vượt lên dẫn trước trong trận chung kết lượt về trước khi bị Việt Nam gỡ hòa 2-2. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch.

“Đội tuyển Thái Lan cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi khi nỗ lực vùng lên và tạo nên trận hòa 2-2 đầy kịch tính ở trận đấu này”, Chủ tịch FIFA viết.

“Những khoảnh khắc như thế này thể hiện rõ những giá trị mà FIFA hướng tới, khi chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng các liên đoàn thành viên FIFA để phát triển bóng đá và đưa những điều tuyệt vời nhất của môn thể thao này đến mọi nơi trên thế giới”, ông cho biết thêm.

Chủ tịch FIFA có mặt tại sân Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan tối 26/8. Sau trận đấu, ông trực tiếp xuống sân tham dự lễ trao giải và trao cúp vô địch cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam.