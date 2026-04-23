Chủ nhân bản hit 120 triệu views và ca khúc khiến người cha quân nhân xúc động

Ca sĩ Anh Quân Idol sinh năm 1988 tại Hà Nội, trong một gia đình có bố là thương binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, mẹ từng là y tá quân y nhưng phải nghỉ hưu sớm vì mất sức lao động. Hai ông bà nuôi bốn anh em anh khôn lớn.

Ca sĩ Anh Quân Idol.

Bước ra khỏi top 7 Vietnam Idol 2012, Anh Quân gặp nhiều khó khăn, loay hoay trong sự nghiệp, không kiếm đủ tiền trang trải từ cuộc sống riêng, phụ giúp bố mẹ cho tới đầu tư nghệ thuật. Chính điều đó khiến anh chán nản một thời gian dài cho tới khi gặp nhạc sĩ Tú Dưa (Quả Dưa Hấu) và được đàn anh hỗ trợ để vào TP.HCM phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp hơn.

Cũng trong giai đoạn này, Anh Quân tạo dấu ấn với ca khúc E là không thể phát hành cuối năm 2023. Đến nay, ca khúc đã vượt mốc hơn 120 triệu lượt xem, đồng thời tạo nên làn sóng “cover” rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Ca khúc giúp anh sửa nhà cho bố mẹ, mua xe cho mình và đầu tư cho sản phẩm mới.

Nam ca sĩ cho biết công chúng vốn quen với hình ảnh Anh Quân hát nhạc pop ballad nhẹ nhàng, thậm chí gắn cho anh biệt danh "thánh hát nhạc suy". Nhưng đến thời điểm này, Anh Quân muốn làm điều gì đó mới mẻ hơn, hát về một tình yêu lớn hơn tình yêu đôi lứa, đó là tình yêu về quê hương, đất nước.

Và MV Việt Nam khúc kiêu hùng đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Anh Quân Idol. Ca khúc do nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác từ nhiều năm trước, mang tinh thần tự sự sâu lắng thay vì màu sắc hào sảng quen thuộc. Bản phối kết hợp Symphony, Cinematic và Rock tạo nên không gian âm nhạc trang trọng, giàu cảm xúc, trong đó giọng hát của Anh Quân giữ vai trò dẫn dắt xuyên suốt.

Nhạc sĩ Tú Dưa, ca sĩ Anh Quân Idol.

Với nam ca sĩ sinh năm 1988, đây không chỉ là thử nghiệm nghệ thuật đằng sau dự án này là câu chuyện gia đình đầy xúc động. Anh cho biết ký ức về chiến tranh không đến với mình qua sách vở đơn thuần mà còn qua những câu chuyện bố kể trong bữa cơm gia đình, qua những tháng năm gian khó mà thế hệ cha mẹ từng đi qua. Vì vậy, khi hát về Tổ quốc, điều anh nghĩ tới trước tiên không phải là kỹ thuật hay mang về bao nhiêu lượt nghe mà là lòng biết ơn.

"Càng lớn lên, đi xa nhiều hơn và hiểu chuyện hơn, tôi nhận ra mục đích của bố không chỉ là kể để con cái hiểu thêm về chiến tranh hay những năm tháng gian khổ đã qua… Bố kể không phải để chúng tôi ghi nhận công lao của ông, mà để con cái hiểu, cố gắng sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, để bố có thể hài lòng và tự hào về các con.

Qua bài hát này, tôi muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ hôm nay về lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh, ngã xuống để chúng ta có được nền độc lập, tự do như hiện tại", ca sĩ nói.

Nhạc sĩ Tú Dưa tiết lộ, anh giữ ca khúc này suốt 7 năm để chờ đợi một giọng ca phù hợp. Khi biết Anh Quân không chỉ có giọng hát nội lực mà còn sinh đúng ngày 30/4 và là con trai một thương binh, anh tin rằng đây chính là cái "duyên" định mệnh.

Người cha là thương binh, xúc động khi nghe Anh Quân Idol hát "Việt Nam khúc kiêu hùng".

Tại buổi họp báo, ngồi dưới hàng ghế khán giả, cha của Anh Quân không giấu được sự xúc động khi nghe con trai cất tiếng hát về người lính, về một thời gian khổ mà hào hùng. Những giai điệu của Việt Nam khúc kiêu hùng khiến ký ức chiến trường trong ông như ùa về, gợi nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc để các thế hệ sau tiếp tục xây dựng quê hương tốt đẹp hơn.

Có mặt tại sự kiện, ca sĩ Tùng Dương dành nhiều lời khen cho đàn em. Anh cho rằng Anh Quân đã thể hiện bản lĩnh khi xử lý một ca khúc khó, đòi hỏi sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc. Tùng Dương nhận xét rằng, với vị thế hiện tại và những bản hit như E là không thể (đạt 120 triệu lượt xem), Anh Quân hoàn toàn có thể tự tin bỏ nickname "Idol" để khẳng định bản sắc riêng.