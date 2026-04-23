Công an phá chuyên án ma túy lớn nhất Đắk Lắk, thu giữ hơn 19kg ma túy

Ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, từ phía Bắc vào địa bàn để tiêu thụ. Qua đó, thu giữ khoảng 19 kg ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây do đối tượng cầm đầu, hoạt động tinh vi. Ban chuyên án triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, xác minh trong thời gian dài.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khen thưởng chuyên án bắt 19kg ma túy.

Đến ngày 20/4, lực lượng chức năng bắt quả tang và tạm giữ hình sự Đặng Lưu Trần Phương (SN 1993, quê Cần Thơ, tạm trú tại TP Buôn Ma Thuột). Tang vật thu giữ gồm 60 túi nylon dạng zip chứa tổng cộng 1,58 kg viên nén nghi ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Thế Công (SN 1996, trú phường Buôn Ma Thuột) là người cung cấp ma túy cho Phương. Sau nhiều ngày truy vết, mật phục, đến ngày 22/4, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Công, khám xét nơi ở tại một căn hộ thuộc khu đô thị Eco City (phường Tân An). Tại đây, công an thu giữ khoảng 19 kg ma túy các loại và một khẩu súng bắn điện.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Việc triệt phá thành công chuyên án thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Bộ Công an và chính quyền địa phương, đồng thời cho thấy tinh thần mưu trí, kiên quyết của lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương các đơn vị tham gia chuyên án, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.