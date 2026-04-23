Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ. Bắc Bộ hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, nhiệt độ giảm khoảng 2-5°C. Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6.

Ngày và đêm 23/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C; Bắc Trung Bộ 21-24°C.

Miền Bắc mưa lớn nhiều ngày tới. (Ảnh minh hoạ)

Ngày và đêm 23/4, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa từ 20-40mm/24h, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm/24h. Trong hai ngày 23-24/4, mưa lan rộng ra Bắc Trung Bộ và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.

Trong khi các khu vực trên xuất hiện mưa dông diện rộng thì trong ngày 23/4, nắng nóng bao trùm dải đất từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Nắng nóng cũng xảy ra ở cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ nhưng trên diện hẹp với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm/24h, cục bộ mưa to trên 70mm/24h, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng.

Nắng nóng kết thúc ở Trung Trung Bộ nhưng khả năng xảy ra trên diện rộng ở Nam Bộ từ ngày 24/4.

Nhận định thời tiết từ đêm 24/4 đến ngày 2/5, cơ quan khí tượng cho hay, khoảng đêm 24-29/4, khu vực này duy trì hình thái mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong đó hai ngày 25-26/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 30/4, mưa có thể giảm dần ở Bắc Bộ

Tại Bắc và Trung Trung Bộ, từ đêm 24-25/4 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Thời gian sau đó, mưa rào và dông còn xuất hiện một vài nơi, chủ yếu dồn về chiều tối và đêm, trưa chiều trời nắng.

Các khu vực khác trên cả nước bao gồm duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết ít biến động hơn khi chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, trong hai ngày 25-26/4, nắng nóng bao trùm Nam Bộ và thời kỳ từ 27/4, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc chiều tối, tối.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong tháng giao mùa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 23/4, Hà Nội ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội chưa ghi nhận nắng nóng, nhiều ngày hứng mưa dông.

Cụ thể, ngày mai 24/4, khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, cao nhất 27°C, thấp nhất 23°C, trời mát mẻ.

Sang ngày 25/4, Hà Nội có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên mức 29°C nhưng nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì ngưỡng 23°C.

Trong hai ngày 26-27/4, mưa dông xảy ra trên diện rộng ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày giảm về mức 27°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 23-24, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không quá lớn, thời tiết mát mẻ.

Ba ngày cuối tháng 4 (28-30/4), trời Hà Nội vẫn âm u, phổ biến có mưa, trong đó ngày 29/4 tạnh ráo, không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 30°C, thấp nhất duy trì 23-24°C.

Hai ngày đầu tháng 5 (1-2/5), khu vực này hửng nắng, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tiếp tục tăng lên 32°C, thấp nhất phổ biến 24°C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển dông. Nếu đang ở ngoài trời, mọi người cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích; đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ. Ngoài ra, người dân cần tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.