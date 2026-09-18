Chu kỳ nâng cấp iPhone giãn rộng, thu cũ đổi mới chiếm ưu thế

(VTC News) -

Ngày 18/9, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam chính thức mở bán và bàn giao bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Dữ liệu từ các chuỗi phân phối lớn ghi nhận những chuyển dịch rõ rệt trong hành vi người tiêu dùng trong nước: hơn một nửa lượng khách hàng chọn hình thức thu cũ đổi mới, vòng đời sử dụng thiết bị kéo dài lên mốc 3 đến 4 năm, cùng xu hướng tập trung cục bộ vào phiên bản Pro Max dung lượng tiêu chuẩn khiến nguồn cung đợt đầu gặp áp lực lớn.

Dùng AI tăng ‘đòn bẩy tài chính’ để khách lên đời máy

Một trong những chuyển biến rõ nét nhất trên thị trường phân phối thiết bị công nghệ cao cấp vài năm gần đây là sự phổ cập của mô hình thu cũ đổi mới (Trade-in). Thay vì thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị mới bằng tiền mặt, lượng lớn người dùng đã tận dụng giá trị còn lại của điện thoại đang sử dụng để bù đắp chi phí nâng cấp.

Thống kê tại một số hệ thống bán lẻ như Di Động Việt và Hoàng Hà Mobile cho thấy khoảng 50% tổng lượng khách hàng đặt trước đăng ký tham gia chương trình thu cũ đổi mới. Xu hướng này xuất phát từ việc các dòng máy cao cấp tiền nhiệm giữ giá tương đối tốt, giúp người dùng giảm bớt khoản chênh lệch cần bù khi lên đời thiết bị mới.

Khách hàng vẫn sẵn sàng nâng cấp máy dù chi phí năm nay cao hơn, một phần nhờ sự hỗ trợ đến từ các phương án đòn bẩy tài chính. (Ảnh: Ngọc Duy)

Để đáp ứng lưu lượng kiểm định thiết bị tăng cao trong ngày mở bán, các chuỗi bán lẻ đã tích hợp giải pháp định giá tự động bằng trí tuệ nhân tạo (Trade-in AI) nhằm rút ngắn thời gian tiếp nhận máy cũ của khách hàng.

Bên cạnh đó, giải pháp hỗ trợ tài chính như trả góp 0% lãi suất, hỗ trợ không cần trả trước với kỳ hạn linh hoạt kéo dài đến 18 tháng cũng được khoảng 30% khách hàng lựa chọn nhằm phân bổ chi tiêu hợp lý trong bối cảnh giá bán niêm yết của dòng Pro đã được điều chỉnh tăng.

Chu kỳ nâng cấp thiết bị giãn cách

Nếu như ở các thế hệ trước, thị trường ghi nhận một bộ phận khách hàng trung thành có thói quen lên đời điện thoại hằng năm, thì dữ liệu đơn hàng năm nay phản ánh chu kỳ thay máy của người dùng Việt Nam đang có xu hướng kéo dài hơn đáng kể.

Ông Nguyễn Như Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop - nhận định phần lớn khách hàng chọn mua phiên bản đầu bảng iPhone 18 Pro Max có mục đích tối ưu hóa giá trị sử dụng và kéo dài thời gian phục vụ của thiết bị. Khảo sát thực tế từ tệp khách hàng nhận máy sớm nhất cho thấy chu kỳ nâng cấp trung bình hiện dao động trong khoảng từ 3 đến 4 năm, thay vì chu kỳ 1 đến 2 năm như trước.

Có những người dùng đang sử dụng dòng iPhone 14 Pro Max từ năm 2022 đến nay mới đưa ra quyết định đổi máy, do thiết bị cũ sau nhiều năm sử dụng bắt đầu phát sinh nhu cầu thay đổi về hiệu năng, công nghệ camera và thời lượng pin.

Thị hiếu tiêu dùng tại thị trường Việt Nam tiếp tục duy trì cơ cấu sản phẩm bất đối xứng khi phần lớn sức mua đổ dồn vào một số mã máy nhất định.

Cụ thể, số liệu tổng hợp từ các chuỗi AAR như Hoàng Hà Mobile và Di Động Việt cho thấy tỷ lệ đặt cọc dòng iPhone 18 Pro Max chiếm tới 87% đến 88% tổng số đơn hàng, trong khi phiên bản iPhone 18 Pro màn hình nhỏ chỉ chiếm từ 12% đến 13%.

Trong nhóm khách hàng lựa chọn iPhone 18 Pro Max, máy có bộ nhớ 256 GB chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 91%, bản 512 GB chiếm 7,5% và bản 1 TB chỉ chiếm 1,5%. Xét theo yếu tố thẩm mỹ, tùy chọn màu Đỏ Burgundy mới trở thành tâm điểm khi chiếm hơn 80% lượng đặt hàng Pro Max.

Không cạnh tranh giá bán hay ưu đãi, một số AAR bắt đầu tập trung nâng cao dịch vụ và hướng tới giải quyết nhu cầu thực tế của người dùng. (Ảnh: Thụy Phương)

Sự tập trung quá lớn vào một phiên bản duy nhất đã tạo ra tình trạng mất cân đối giữa nhu cầu thực tế và cơ cấu hàng hóa được phân bổ. Trong đợt bàn giao đầu tiên từ Apple, tỷ lệ hàng về không đồng đều tại hệ thống phân phối, có nơi đạt mức 40% cho iPhone 18 Pro và 60% cho iPhone 18 Pro Max.

Sự chênh lệch này khiến các nhà bán lẻ chỉ có thể đáp ứng được một phần nhỏ lượng đơn đặt trước cho phiên bản Pro Max màu Đỏ Burgundy 256 GB, dự kiến phải đến hết tháng 10 mới giải tỏa được toàn bộ danh sách chờ. Ngược lại, phiên bản iPhone 18 Pro có nguồn cung dồi dào hơn và sẵn sàng mở bán trực tiếp cho khách mua lẻ ngay trong ngày đầu tiên.

Áp lực khi duy trì vị thế mở bán sớm

Việc tiếp tục được Apple xếp vào nhóm thị trường mở bán đợt đầu (Tier 1) mang lại lợi thế tiếp cận sản phẩm sớm cho người dùng trong nước, nhưng đồng thời tạo ra sức ép vận hành rất lớn lên hệ thống logistics của các đơn vị bán lẻ.

Theo ghi nhận từ FPT Shop, chuỗi này phải hoàn tất quy trình điều phối và phân bổ hàng hóa đến toàn bộ mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc trong vòng chưa đầy 36 giờ sau khi tiếp nhận lô hàng đầu tiên từ hãng, bảo đảm giao gần 90% lượng hàng được phân bổ đợt 1 về các điểm bán trước giờ mở cửa.

Tại hệ thống TopZone thuộc Thế Giới Di Động, kế hoạch giao hàng ghi nhận gần 20.000 thiết bị được bàn giao tới tay người dùng trên toàn quốc ngay trong ngày đầu mở bán.

Song song với cuộc đua về tốc độ phân phối và số lượng giao máy, các hệ thống bán lẻ như ShopDunk cũng bắt đầu chuyển dịch định hướng phục vụ, tập trung vào việc tư vấn đúng nhu cầu thực tế của từng khách hàng thay vì đẩy mạnh cuộc đua cấu hình cao nhất, đồng thời kết hợp không gian trải nghiệm phong cách sống tại các trung tâm thương mại để hoàn thiện dịch vụ sau bán hàng.