Những khách hàng đầu tiên ở TP.HCM nhận iPhone 18 series

Tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, 8h sáng đã có rất đông khách hàng đến nhận máy mới.
Anh Đăng Khoa (ngụ đường Trần Quang Diệu, phường Nhiêu Lộc) cho biết, hôm nay anh đến lấy chiếc điện thoại iPhone 18 Pro Max 1 TB màu đỏ Burgundy. Giá của chiếc điện thoại mới là 61,49 triệu đồng.
“Tôi rất vui khi là một trong những người đầu tiên được sở hữu điện thoại iPhone 18 series. Màu đỏ Burgundy là màu rất độc đáo và thu hút. Hy vọng nó sẽ mang lại nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống”, anh Khoa nói.
Chị Nguyễn Phương Ngân (ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) chia sẻ, chị rất háo hức đến nhận chiếc iPhone 18 Pro Max 256 GB màu đen. Cả đêm qua chị đã thao thức, mong đến sáng để nhận điện thoại mới.
“Hôm nay nhận được điện thoại, tôi rất vui. Tôi là tín đồ yêu công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm của Apple. Gia đình tôi đặt tổng cộng là 3 chiếc iPhone 18 Pro Max”, chị Ngân nói.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile, cho biết, tính đến hết ngày 17/9, hệ thống này đã ghi nhận tổng lượt đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hơn 13.000 đơn hàng.
Phiên bản iPhone 18 Pro Max tiếp tục thể hiện vị thế chủ lực khi chiếm đến gần 70% tổng lượng đơn đặt mua. Về mặt thị hiếu thẩm mỹ và lưu trữ, người tiêu dùng năm nay thể hiện sự ủng hộ đặc biệt dành cho hai tông màu mới là đỏ Burgundy trầm ấm sang trọng và màu băng thanh tinh tế. Điện thoại có bộ nhớ 256GB trở thành sự lựa chọn phổ biến nhất nhờ khả năng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng thực tế cùng mức chi phí đầu tư hợp lý.
“Ngay trong ngày đầu tiên mở bán, Minh Tuấn Mobile dự kiến sẽ hoàn tất việc trao khoảng 500 chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến tay những khách hàng đã đặt trước. Mặc dù số lượng hàng hóa trong đợt đầu cập bến Việt Nam vẫn còn những giới hạn nhất định so với sức mua bùng nổ từ thị trường, nhưng chúng tôi đang tích cực làm việc và phối hợp chặt chẽ với đối tác cung ứng để đảm bảo các chuyến hàng tiếp theo được đưa về liên tục”, ông Tuấn nói.
Tại hệ thống TopZone (Thế Giới Di Động), hàng trăm tín đồ của “táo khuyết” đã tập trung tại khu vực đường Hàm Nghi, phường Bến Thành để nhận iPhone 18 Pro Max và 18 Pro.
Đại diện Thế Giới Di Động cho biết, trong ngày 18/9, cửa hàng TopZone Hàm Nghi sẽ bàn giao 500 chiếc iPhone thế hệ mới nhất cho khách hàng. Dự kiến, toàn hệ thống Thế Giới Di Động sẽ bàn giao gần 20.000 máy cho khách trên toàn quốc trong ngày hôm nay.
iPhone 18 Pro Max có giá niêm yết tại Việt Nam từ 41,99 triệu, còn 18 Pro có giá 38,99 triệu đồng cho bản 256 GB. Máy có bốn màu gồm đen, bạc, băng thanh và đỏ burgundy, cùng các tùy chọn dung lượng 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB.
So với thế hệ trước, sản phẩm mới tập trung vào camera, hiệu năng và thời lượng pin. Máy sử dụng chip A20 Pro, tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới và camera chính Fusion 48 megapixel có khẩu độ thay đổi. Camera chính trên bộ đôi Pro bổ sung cơ chế thay đổi khẩu độ, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Hãng cũng thêm các tùy chỉnh chuyên nghiệp vào ứng dụng camera, hướng đến nhóm thường xuyên chụp ảnh và quay video.
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