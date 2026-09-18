TopZone bùng nổ ngày mở bán iPhone 18 Pro, giao gần 20.000 máy trong ngày đầu

(VTC News) -

Mỗi mùa iPhone mới ra mắt, thị trường công nghệ trong nước lại bùng nổ. Sự chú ý của người dùng liên tục tăng cao từ thời điểm Apple công bố sản phẩm cho đến ngày chính thức nhận máy. Trong bối cảnh đó, TopZone tiếp tục xác lập kỷ lục mới với 160.000 đơn đặt cọc chỉ trong 20 phút đầu mở bán. Kết thúc thời gian đặt trước có tổng 180.000 đơn đặt hàng, gần gấp đôi con số năm ngoái.

Đến ngày chính thức giao hàng và mở bán 18/9, TopZone tiếp tục thiết lập kỷ lục giao gần 20.000 máy chỉ trong ngày đầu tiên tại hệ thống TopZone và Thế Giới Di Động. Loạt thành tích này không chỉ vượt qua các cột mốc của những mùa trước mà còn cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ phía thị trường, cũng như năng lực vận hành vượt trội của chuỗi bán lẻ.

Ngay từ sáng sớm ngày 18/9, bầu không khí tại TopZone Hàm Nghi (TP.HCM) đã vô cùng náo nhiệt với hàng trăm khách hàng đổ về. Không khí hồi hộp dâng cao từ lúc sự kiện chính thức khởi động cho đến thời khắc đếm ngược 8h để cầm trên tay iPhone 18 Pro mới.

Đông đảo người dùng có mặt từ sớm để trở thành một trong những sở hữu thế hệ iPhone mới.

Nhìn lại các đợt mở bán trước, TopZone liên tục ghi nhận những bước tiến lớn về quy mô. Ở mùa iPhone 16, hệ thống cán mốc 25.000 đơn đặt cọc. Đến mùa iPhone 17 và iPhone Air, con số này tăng vọt lên kỷ lục gần 100.000 đơn cọc chỉ sau 24 giờ.

Việc kỷ lục năm trước liên tục bị xô đổ ở năm sau cho thấy niềm tin của người tiêu dùng dành cho TopZone, đồng thời khẳng định khả năng duy trì sức hút của hệ thống qua từng mùa sản phẩm.

Một trong những động lực lớn nhất tạo nên làn sóng mua sắm này chính là sức hút từ dòng iPhone 18 Pro mới. Đợt ra mắt này ghi nhận nhiều bước nhảy vọt về hệ thống camera, thời lượng pin tối ưu cùng hiệu năng xử lý ấn tượng. Sự xuất hiện của các phiên bản màu mới cũng tạo nên cơn sốt thị giác, khiến lượng người dùng đăng ký nhận máy sớm tăng vọt ngay từ khi cổng đặt trước vừa mở.

Đánh giá về sự sôi động của đợt mở bán năm nay, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TopZone, chia sẻ: “Mỗi thế hệ iPhone mới đều nhận được sự quan tâm lớn của thị trường và góp phần tạo nên những chuyển động đáng chú ý trong ngành bán lẻ công nghệ.

Cùng với sự phát triển của sản phẩm, nhu cầu của người tiêu dùng cũng ngày càng cao hơn, không chỉ ở việc sở hữu thiết bị mới mà còn ở chất lượng trải nghiệm và dịch vụ trong suốt quá trình sử dụng. Với iPhone 18 Pro, chúng tôi kỳ vọng không chỉ tạo nên một mùa mở bán sôi động, mà còn tiếp tục nâng chuẩn trải nghiệm của khách hàng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ cao cấp tại Việt Nam”.

CEO Đoàn Văn Hiểu Em phát biểu tại sự kiện giao hàng sáng 18/9, khẳng định TopZone là cầu nối chiến lược giữa Apple và thị trường Việt Nam.

Đồng thời, uy tín được gọt dũa qua nhiều năm của TopZone - đại lý ủy quyền cao cấp hàng đầu của Apple tại Việt Nam - đóng vai trò là điểm tựa vững chắc.

Với mạng lưới hơn 80 cửa hàng phủ khắp cả nước, bao gồm các điểm bán vị trí vàng vừa đưa vào hoạt động như cửa hàng Hàm Nghi (TP.HCM) hay cửa hàng Hồ Gươm (Hà Nội), chuỗi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu hạ tầng logistics, hệ thống quản lý đơn hàng cho đến đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên sâu để đảm bảo máy về đúng hẹn.

Chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp sở hữu không gian trải nghiệm hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ Apple.

Trong đợt mở bán chính thức, TopZone tiếp tục triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn. Khách mua iPhone 18 Pro được tận hưởng chính sách mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 0 đồng với kỳ hạn linh hoạt lên đến 18 tháng.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể kết hợp nhiều quyền lợi khác như giảm thêm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử (áp dụng theo số lượng ưu đãi của chương trình), nhận phiếu mua hàng 500 ngàn đồng để sở hữu sim data khủng 500GB/tháng và ưu đãi giảm đến 50% cho các phụ kiện mua kèm.

Hệ thống cũng tiếp tục áp dụng chương trình “Thu cũ đổi mới” với mức trợ giá trực tiếp đến 3 triệu đồng, sử dụng công cụ định giá được tối ưu và phối hợp chặt chẽ với Apple - giúp quy trình nhanh chóng và chính xác.

Sự kết hợp giữa dòng sản phẩm đột phá, năng lực giao hàng thần tốc và chuỗi ưu đãi toàn diện đã giúp TopZone tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường bán lẻ thiết bị Apple. Đợt mở bán chính thức vẫn đang diễn ra, mang đến cơ hội trải nghiệm và sở hữu iPhone 18 Pro sớm cho người dùng toàn quốc.