Ngày đầu mở bán: iPhone 18 Pro Max cháy hàng, đại lý siết quy định chống đầu cơ

(VTC News) -

Đúng 8h sáng ngày 18/9, các chuỗi đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam chính thức bàn giao những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng đầu tiên đến tay người tiêu dùng. Tại Hà Nội và TP.HCM, không khí mua sắm diễn ra sôi động ngay từ đầu giờ sáng khi đông đảo khách hàng có mặt tại các điểm bán lớn để làm thủ tục nhận máy.

Đông đảo khách hàng có mặt từ sáng sớm tại cửa hàng đại lý ủy quyền để làm thủ tục nhận iPhone thế hệ mới.

Báo cáo từ CellphoneS cho thấy số lượng khách hàng đặt trước đạt gần 50.000 đơn, ghi nhận mức tăng trưởng gấp 3 lần so với giai đoạn mở bán thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, dòng Pro Max với hai tùy chọn màu sắc mới là Đỏ Burgundy và Băng Thanh tiếp tục chiếm tỷ trọng đăng ký cao nhất, dẫn tới tình trạng khan hàng cục bộ trong đợt trả hàng đầu tiên.

Phiên bản iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh thu hút lượng lớn đơn đặt trước trong ngày đầu mở bán.

Để hạn chế tình trạng gom hàng và đầu cơ trên thị trường chợ đen, đại lý áp dụng quy định giới hạn tối đa hai thiết bị đối với mỗi số điện thoại đăng ký mua. Quy trình trả máy được thực hiện theo thứ tự thời gian đặt cọc, đồng thời hệ thống gửi thông báo lộ trình nhận thiết bị cụ thể cho từng khách hàng nhằm giảm tải áp lực tại các cửa hàng vật lý.

Á hậu Phương Nga ấn tượng với các tính năng camera và trí tuệ nhân tạo trên chiếc iPhone thế hệ mới.

Ghi nhận tại hệ thống ShopDunk trong sáng nay, lượng khách hàng đổ về các chi nhánh trải nghiệm và nhận máy khá đông đúc. Có mặt từ sớm để nhận thiết bị, Á hậu Phương Nga lựa chọn phiên bản màu đen truyền thống. Cô cho biết bản thân đặc biệt ấn tượng với những nâng cấp mạnh mẽ trên cụm camera của dòng máy mới, đồng thời kỳ vọng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sâu sẽ hỗ trợ đắc lực hơn cho công việc sáng tạo nội dung hàng ngày.

Chị Thụy Khanh trực tiếp “đập hộp” và trải nghiệm mẫu iPhone mới.

Trong khi đó, chị Thụy Khanh, một trong những khách hàng trực tiếp “đập hộp” thiết bị tại cửa hàng, chia sẻ sự thích thú trước độ mượt mà của hệ điều hành iOS mới cùng cảm giác cầm nắm đầm chắc của thế hệ iPhone năm nay.

Tại các chuỗi bán lẻ khác như Thế Giới Di Động và Di Động Việt, hoạt động bàn giao máy cũng diễn ra khẩn trương ngay từ sáng sớm. Riêng hệ thống Thế Giới Di Động dự kiến giao gần 20.000 thiết bị trên toàn quốc trong ngày đầu mở bán. Trong khi đó, số liệu từ Di Động Việt cho thấy dòng Pro Max chiếm áp đảo tới 88% tổng lượng đơn đặt trước, với 76% khách hàng lựa chọn phiên bản 256GB.