(VTC News) -

Tiếng Việt luôn ẩn chứa những bất ngờ nho nhỏ ngay trong cách chúng ta nói chuyện hàng ngày. Sự thay đổi của các dấu thanh như sắc, huyền hay hỏi không chỉ làm khác đi âm điệu mà còn thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của cả từ.

Trò chơi ngôn ngữ trong câu đố trên dựa vào chính sự kỳ diệu đó. Từ gốc ban đầu là món đồ vật vô cùng quen thuộc mà nhà nào cũng có. Thế nhưng, nếu ghép thêm dấu sắc, bạn sẽ gọi tên ngay một loài vật rất quen thuộc với nông thôn Việt Nam. Ngược lại, chỉ cần hạ nét thanh thành dấu huyền, từ đó lại biến thành tên một loại quả ngọt ngào.

Chính sự biến hóa linh hoạt giữa đồ vật, con vật và trái cây đã tạo nên nét thu hút cho câu đố. Bạn có thể tự mình suy luận để tìm ra từ gốc bí ẩn này mà không cần đến bất kỳ gợi ý phức tạp nào?

Chữ gì là đồ vật, thêm sắc thành con vật, thay huyền là trái cây? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

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