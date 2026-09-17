(VTC News) -

Đề bài đặt ra là: ‘Cái gì có cổ mà không có đầu?’ Thoạt nghe tưởng rất dễ, nhưng càng suy nghĩ, càng có nhiều đáp án xuất hiện trong đầu. Đó cũng chính là sức hấp dẫn của những câu đố mẹo - không đánh đố bằng kiến thức mà bằng khả năng liên tưởng và quan sát.

Cái gì có cổ mà không có đầu? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.