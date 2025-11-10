Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm

Cứ từ tháng 11 hàng năm, Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung lại bừng sáng sắc vàng của hoa dã quỳ- một trong những loài hoa đặc trưng của phố núi. Màu vàng rực rỡ của loài hoa dại này khiến nhiều du khách say mê.
Tại Đà Lạt, hoa dã quỳ xuất hiện ở mọi ngóc ngách, trong đó nhiều nhất là tại sân bay Cam Ly và cao tốc Liên Khương - Prenn. Ở những nơi này, hoa đua nhau khoe sắc, tạo nên một vùng mênh mông và rực rỡ khiến nhiều người mê mẩn.
Những con đường phủ đầy hoa dã quỳ.
Những bạn trẻ rạng rỡ check-in bên hoa dã quỳ tại sân bay Cam Ly.
Những mái nhà đơn sơ bỗng như thay áo mới khi dã quỳ đua nhau khoe sắc.
Những con đường, sườn đồi quanh co ở Đà Lạt chìm trong sắc màu rực rỡ của hoa dã quỳ, biến nơi đây trở thành bức tranh tuyệt đẹp.
Một nữ du khách chìm đắm trong sắc hoa dã quỳ.
Vẻ rạng rỡ, hạnh phúc của những đôi tình nhân khi check-in cùng hoa dã quỳ tại Đà Lạt.
Chị Phạm Thị Thúy Liễu (du khách đến từ Nha Trang) cho biết: "Tôi rất thích loài hoa này. Mỗi khi hoa nở rộ, cả một vùng lại sáng rực, làm ai nấy say mê".
Những đóa hoa rực rỡ "đốn" tim rất nhiều du khách khi đến với Đà Lạt.
Những đóa hoa xinh xắn tỏa sáng dưới nắng vàng ấm áp.
Người dân và du khách thích thú khi đi trên những con đường nở đầy hoa và nắng ấm.
Những đóa hoa dã quỳ nở rộ báo hiệu những ngày nắng đẹp đang đến, mùa mưa Đà Lạt đã đi qua.
Giáo đường rực rỡ trong sắc vàng dã quỳ.
Mùa này ở Đà Lạt cứ ra đường là có cảnh đẹp.
Hàng thông vi vu reo ca bên loài hoa quỳ như đôi nhân tình.
Những con đường bỗng trở nên rộn ràng mỗi khi mùa dã quỳ về.
Những công trình thô ráp cũng trở nên dịu dàng khi được hoa dã quỳ tô điểm.
