TP.HCM chuẩn bị đấu giá lại 3.790 căn hộ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(VTC News) -

Ngày 21/8, Văn phòng UBND TP.HCM công bố quyết định ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư trong khu tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Số căn hộ này được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá theo trình tự, thủ tục về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo phương án được công bố, thành phố sẽ chia số nhà tái định cư này thành hai khối để đấu giá. Trong đó 2.220 căn ở các khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5. Mục đích bán là nhà ở thương mại.

3.790 căn hộ chung cư trong khu tái định cư Thủ Thiêm đã nhiều lần đấu giá không thành. (Ảnh: Lương Ý)

TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng UBND phường An Khánh khẩn trương phối hợp tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư này.

"Việc đấu giá 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm khởi động lại thị trường bất động sản. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá, góp phần ổn định thị trường bất động sản và góp phần tăng thu ngân sách cho thành phố", quyết định do Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh ký, cho biết.

Ngoài ra, việc đấu giá cũng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý khai thác sử dụng tài sản công, sau khi đảm bảo cân đối nguồn tài sản công. Đồng thời, khẩn trương thực hiện nhằm tránh lãng phí, chậm thu ngân sách.

TP cũng yêu cầu việc đấu giá 3.790 căn hộ chung cư này phải cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch, tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM; kiên quyết không được tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài.

3.790 căn hộ tái định cư này đã nhiều lần được TP.HCM đưa ra đấu giá nhưng đều không thành. Nguyên nhân được cho là do số lượng căn hộ đấu giá cùng lúc quá lớn, chỉ những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới đủ khả năng tham gia, khiến phiên đấu giá kéo dài hoặc thất bại.

Nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng sau nhiều năm không được sử dụng. (Ảnh: Lương Ý)

Bên cạnh đó, sau nhiều năm bỏ trống, chất lượng các căn hộ đã xuống cấp, làm giảm sức hút và khiến quá trình chuyển nhượng thêm khó khăn. Một nguyên nhân khác là giá khởi điểm quá cao: lần đấu giá đầu tiên là 8.800 tỷ đồng, lần 2 tăng lên 9.100 tỷ đồng, và ở các lần 3, 4 mức giá vẫn neo quanh 9.900 tỷ đồng.

Khu tái định cư tại Thủ Thiêm được xây dựng giai đoạn 2013-2015, thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong khoảng 8.500 căn hộ đã xây dựng, thành phố dành 2.924 căn để bố trí cho người dân tái định cư.

Số còn lại gồm 5.626 căn, trong đó 3.790 căn được hoàn thành từ 2015, nhưng bị bỏ hoang.

Trong đợt dịch COVID-19, khu nhà này được sử dụng làm nơi cách ly, điều trị cho các bệnh nhân. Hiện nhiều hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp không còn sử dụng được.