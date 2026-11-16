Bé gái 4 tháng tuổi điều trị viêm phổi không đỡ, phát hiện mắc lao kê

(VTC News) -

Thấy con gái 4 tháng tuổi có biểu hiện ho, khò khè, khó thở, gia đình đưa bé đến trung tâm y tế khu vực khám và được chẩn đoán mắc viêm phổi, chỉ định nhập viện. Do sức khỏe không cải thiện, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện tỉnh.

Trải qua 9 ngày điều trị không đỡ, tình trạng nặng hơn, suy hô hấp, bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trẻ được điều trị kháng sinh 4 ngày nhưng không đáp ứng. Qua kết quả chụp phim X-quang, các bác sĩ nghi ngờ có tổn thương lao phổi nên hội chẩn và sau đó, chuyển bé đến Bệnh viện Phổi Trung ương với chẩn đoán lao kê.

TS.BS Nguyễn Thị Hằng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, thời điểm nhập viện, tình trạng lâm sàng của bệnh nhi tương đối nặng, phải thở oxy và xuất hiện các đợt suy hô hấp. Sau phác đồ điều trị lao, trẻ đáp ứng tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Trẻ sơ sinh mắc lao kê điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. (Ảnh: BVCC)

Khai thác tiền sử gia đình thì được biết, trước đó, trẻ tiếp xúc gần với người mắc bệnh lao, nhưng do bố mẹ chưa hiểu hết về nguy cơ lây nhiễm, nên không nghĩ rằng con có thể mắc bệnh.

Chị Ngô Thị Điều (Lạng Sơn) - mẹ của bệnh nhi chia sẻ, ban đầu gia đình chỉ nghĩ bị viêm phổi hoặc hen, chưa bao giờ ngờ tới con bị lao kê.

Được biết, lao kê là lao cấp ở phổi, xuất hiện sau sơ nhiễm lao với triệu chứng: sốt cao, mạch nhanh, ói mửa, đau bụng, tiêu chảy và thường có dấu hiệu hô hấp khó thở, tím tái. Đây là bệnh lý nguy hiểm vì có thể gây biến chứng viêm màng não và tử vong cao.

Đa số trẻ mắc lao phát hiện muộn

Trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh do hệ miễn dịch con non yếu, nên dễ lây bệnh lao. Trẻ có thể bị mắc tất cả các thể lao, tuy nhiên, thường gặp hơn cả là lao sơ nhiễm; lao màng não, lao kê; lao phổi, màng phổi. Nhiều bệnh nhi còn mắc các thể lao ngoài phổi như: lao hạch, lao xương khớp, lao cột sống, lao màng tim.

Đáng chú ý là, đa số trẻ nhỏ mắc bệnh đều phát hiện và điều trị muộn do khoảng thời gian từ khi khởi phát triệu chứng đến khi được chẩn đoán kéo dài.

BS Hằng chỉ ra rào cản lớn khiến việc chẩn đoán lao ở trẻ em thường muộn. Thứ nhất, triệu chứng ban đầu rất mờ nhạt, dễ bị nhầm với các bệnh lý hô hấp thông thường. Thứ 2, việc tìm ra vi trùng lao thường khó hơn so với người lớn vì trẻ em chưa hoặc không biết khạc đờm. Đặc biệt, với các thể lao ngoài phổi, việc lấy mẫu bệnh phẩm còn phức tạp hơn rất nhiều.

Do hệ miễn dịch còn non yếu, trẻ nhỏ rất dễ mắc lao khi tiếp xúc nguồn lây. (Ảnh: Vân Anh)

Chuyên gia nhấn mạnh, tại Việt Nam, vẫn còn nhiều bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện và trở thành nguồn lây tiềm ẩn. Vì vậy, những trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao (như tiếp xúc với người mắc; trẻ suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch) cần được khám sàng lọc để phát hiện sớm lao tiềm ẩn, điều trị dự phòng, ngăn tiến triển thành lao.

Để phòng bệnh, sau khi sinh 3 ngày, trẻ phải được tiêm vaccine BCG phòng lao. Khi có triệu chứng như ho dai dẳng, nổi hạch, đau đầu, co giật, đau khớp kéo dài trên 2 tuần, không cải thiện với liệu pháp điều trị khác ngoài, trẻ cần đưa ngay đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị.