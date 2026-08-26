Chờ tuyển Việt Nam hóa giải 'lời nguyền' sân Mỹ Đình trước Thái Lan

(VTC News) -

Bóng đá Việt Nam những năm gần đây có nhiều chiến thắng trước Thái Lan, cả trên sân nhà và sân khách. Tuy nhiên, riêng trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) kể từ khi khánh thành vào năm 2003 đến nay, chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam đánh bại được đối thủ xứ chùa vàng trong các trận chính thức.

Thất bại nặng nhất của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà trước Thái Lan diễn ra vào tháng 10/2015 chính tại sân Mỹ Đình. Đội chủ nhà do huấn luyện viên Toshiya Miura dẫn dắt thua Thái Lan 0-3 tại vòng loại World Cup 2018.

Dưới thời ông Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam không thua Thái Lan trên sân đấu này nhưng cũng chỉ có những trận hòa. Nguyễn Quang Hải và đồng đội hòa 0-0 với Thái Lan trong trận đấu mà thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá thành công quả phạt đền ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam cần “phá dớp” hơn 10 năm chưa chiến thắng trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Viên Minh)

Tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022 (tên gọi cũ của ASEAN Cup), đội tuyển Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan cầm hòa 2-2. Vũ Văn Thanh gỡ hòa ở phút cuối mới giúp đội chủ nhà tránh thất bại. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Mỹ Đình là trận giao hữu tháng 9/2024, khi Việt Nam dẫn trước nhưng cuối cùng để đối thủ ngược dòng thắng 2-1.

Lần duy nhất đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình là màn so tài thuộc giải giao hữu năm 2004. Khi đó, đối thủ không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trên sân nhà ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, nhưng chiến thắng 2-1 ấy diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ), không phải Mỹ Đình. Vì vậy, “dớp” không thắng Thái Lan ở sân vận động quốc gia vẫn chưa được hóa giải.

Trận chung kết lượt về ngày 26/8 mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam xóa đi chuỗi thành tích không thắng Thái Lan tại Mỹ Đình. Thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào màn tái đấu với lợi thế đáng kể sau chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala, nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải.

Khoảng cách hai bàn giúp Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Đội chủ nhà không nhất thiết phải giành chiến thắng, thậm chí vẫn đăng quang nếu để thua với cách biệt một bàn. Dù vậy, kết quả lượt đi chưa đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể chủ quan, bởi Thái Lan buộc phải chơi tấn công và tìm bàn thắng sớm nếu muốn lật ngược tình thế.

Sự cổ vũ của hơn 40.000 cổ động viên tại sân Mỹ Đình sẽ là điểm tựa quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước một đối thủ không còn nhiều lựa chọn ngoài việc dâng cao đội hình, khả năng giữ nhịp, hạn chế sai sót và kiểm soát sức ép ở những thời điểm quyết định sẽ có ý nghĩa lớn với mục tiêu bảo vệ lợi thế của đội chủ nhà.