Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan

(VTC News) -

Tối 25/8, sau khi đội tuyển Việt Nam hoàn thành buổi tập cuối cùng tại sân Mỹ Đình, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đã gặp gỡ, động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.

Cùng tham dự buổi gặp có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch VFF, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Trần Anh Tú.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận lượt đi trên sân Rajamangala. Kết quả này tạo ra lợi thế đáng kể cho đội tuyển trước màn tái đấu trên sân nhà.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương gặp gỡ, động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận chung kết lượt về. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý lợi thế hai bàn không đồng nghĩa với nhiệm vụ đã hoàn thành. Ông đồng tình với HLV Kim Sang-sik về yêu cầu duy trì sự tập trung, tránh tâm lý chủ quan và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong trận đấu quyết định.

Thay mặt toàn đội, đội trưởng Nguyễn Quang Hải gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và VFF vì sự quan tâm, hỗ trợ đội tuyển trong quá trình tham dự giải.

Tiền vệ sinh năm 1997 khẳng định các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng yêu cầu chiến thuật và nỗ lực tối đa ở trận lượt về, hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch và mang niềm vui đến người hâm mộ.

Trước cuộc gặp, đội tuyển Việt Nam hoàn thành buổi tập cuối trên sân Mỹ Đình. Dù đang nắm ưu thế với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik xác định 90 phút còn lại vẫn là thử thách khó khăn và cần bước vào trận đấu với sự tập trung cao nhất.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.