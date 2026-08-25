HLV Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam có một chút lợi thế, không được chủ quan

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có lợi thế lớn trước khi trận đấu lượt về bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam cần một trận hòa hoặc thua cách biệt một bàn là giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ hai liên tiếp.

Dù vậy, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik tỏ ra cẩn trọng: “Chúng tôi có một chút lợi thế sau trận lượt đi, nhưng trong tay tôi bây giờ chưa nắm chắc điều gì cả. Ngày mai, tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình, không được chủ quan để tạo ra một trận đấu thật hay, có thể mang về chức vô địch”.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá rằng các học trò đã tập luyện chăm chỉ 2 tháng qua để đi đến trận chung kết ASEAN Cup 206. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục cố gắng nỗ lực tạo ra một trận đấu tuyệt vời và mang đến kí ức đẹp cho người hâm mộ. Người trực tiếp làm điều này chính là cầu thủ và ông mong sẽ nhận được tình cảm từ cổ động viên Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Như tôi đã nói, chúng tôi đã chuẩn bị 2 tháng qua cho ASEAN Cup, không có nhiều thời gian gặp gia đình và vợ con. Đó là điều chúng tôi đã làm được.

Mục tiêu của toàn đội là không chủ quan, tập trung hết mình. Tôi muốn cầu thủ luôn trong trạng thái tốt nhất, từng cầu thủ tự biết mình phải làm gì, để tâm thế vào đâu. Đó là sự chuẩn bị cho trận đấu ngày mai”.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu hai chân sút hàng đầu là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son, mỗi người đều ghi được 5 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026, có nhiều cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới.

“Đình Bắc đang thi đấu tốt ở giải đấu năm nay. Tôi muốn cậu ấy chơi tốt ở những giải đấu sắp tới nữa và hướng tới những môi trường bóng đá cao hơn. Tôi mong cổ động viên Việt Nam và cả những nước khác cũng quan tâm đến Đình Bắc”, ông Kim đánh giá.