Kiatisak động viên cầu thủ Thái Lan: 'Không sợ, chẳng còn gì để mất'

(VTC News) -

Ngày 26/8, đội tuyển Thái Lan bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với bất lợi lớn sau thất bại 0-2 trước Việt Nam trên sân Rajamangala. Nhận định về tình thế của đội nhà, cựu danh thủ Kiatisak Senamuang thừa nhận nhiệm vụ tại Mỹ Đình rất khó khăn nhưng tin rằng Thái Lan vẫn còn cơ hội tạo nên màn ngược dòng. Ông đồng thời đưa ra dự đoán về đội hình của tuyển Việt Nam.

“Đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ bố trí đội hình có Xuân Son. Cậu ấy chưa thể hiện được gì nhiều trước Thái Lan ở trận đấu tại Rajamangala nhưng khi trở về sân nhà, có lẽ họ sẽ sử dụng cậu ấy và Đình Bắc, người cũng đã có màn trình diễn rất ấn tượng”, Kiatisak nhận định.

Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai dự đoán Quang Hải cũng có thể trở lại đội hình xuất phát và sát cánh cùng đội trưởng Hoàng Đức. Ông đồng thời đánh giá cao sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang tin rằng Thái Lan vẫn còn cơ hội tạo nên màn ngược dòng. (Ảnh: @coach_zico/Instagram)

“Ở tuyến giữa, tôi nghĩ Quang Hải sẽ trở lại và tiếp tục đá cặp với đội trưởng Hoàng Đức như trước. Hàng thủ 5 người của họ với 3 trung vệ chắc chắn vẫn giữ nguyên bộ khung cũ, có thể là Văn Hậu hoặc Thành Chung, cùng thủ thành Patrik Lê Giang - người luôn sẵn sàng thực hiện những pha cứu thua xuất sắc”.

Dù đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, “Zico Thái” cho rằng các cầu thủ Thái Lan không nên nhập cuộc với tâm lý e ngại. Việc đã bị dẫn hai bàn khiến đội khách không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chơi quyết tâm và tìm kiếm bàn thắng.

“Không cần phải sợ. Chúng ta chẳng còn gì để mất nữa. Hãy cố gắng hết sức. Nếu bàn thắng đầu tiên đến sớm thì những điều khác cũng có thể đến. Các cầu thủ trẻ đều sẽ thu được kinh nghiệm. Hãy làm công việc của mình thật tốt. Nếu có thể, hãy chiến đấu vì tương lai của chính mình nữa. Tôi luôn cổ vũ và động viên các bạn”, ông nói.

Theo Kiatisak, yếu tố quan trọng với đội tuyển Thái Lan là niềm tin. Các cầu thủ cần coi trận đấu tại Mỹ Đình là cơ hội chứng minh năng lực, thay vì bị áp lực bởi cách biệt hai bàn sau lượt đi.

“Bản thân các cầu thủ phải tin tưởng vào chính mình. Có thể coi đây là một trận đấu mà họ phải chứng minh năng lực của bản thân. Có khó để chơi trước đội tuyển Việt Nam không? Chúng ta đã bị dẫn 2 bàn rồi, vì thế phải ghi 3 bàn mới có thể lội ngược dòng giành chiến thắng”, cựu danh thủ 53 tuổi chia sẻ.

Kiatisak đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của bàn mở tỷ số. Theo ông, nếu Thái Lan có thể ghi bàn sớm, cục diện trận chung kết hoàn toàn có khả năng thay đổi.

“Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Quan trọng là bàn thắng đầu tiên phải đến trước. Chỉ vậy thôi. Không dễ, nhưng cũng không phải là không thể. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Mong mọi người hãy cùng cổ vũ cho đội tuyển”, Kiatisak nói.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tối 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế lớn nhờ chiến thắng 2-0 ở lượt đi và chỉ cần bảo vệ cách biệt để giành chức vô địch.