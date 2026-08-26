Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan: Đình Bắc đua với Xuân Son

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu với Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 20h hôm nay 26/8. Với lợi thế dẫn 2-0 sau trận lượt đi, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ tư. Người hâm mộ cũng chờ đợi cuộc đua vua phá lưới giữa Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik có những điều chỉnh chiến thuật quan trọng mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trên sân khách. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến sẽ có một vài thay đổi ở đội hình xuất phát trong cuộc tái đấu đề phù hợp với bối cảnh và cách tiếp cận về chiến thuật.

Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế trước Thái Lan.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Thủ môn Lê Giang Patrik là cái tên chắc suất trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Sau màn trình diễn xuất sắc ở trận chung kết lượt đi, HLV Kim Sang-sik càng không có lý do để bỏ thủ môn số 1 khi anh không gặp vấn đề về sức khỏe hay chấn thương.

Sự trở lại của Văn Hậu ở vị trí trung vệ lệch trái giúp đội tuyển Việt Nam chắc chắn hơn ở khu vực này. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội sẽ đá cùng Thành Chung (giữa) và Xuân Mạnh (phải) trong bộ 3 trung vệ.

Tiến Anh và Văn Vĩ mang đến những phương án tấn công khác nhau ở 2 biên. Bên trái, Văn Vĩ có thể bó vào trong phối hợp ngắn và xâm nhập vòng cấm. Trong khi đó, Tiến Anh là chân tạt tốt ở cánh phải, đặc biệt lợi hại khi có Xuân Son trong vòng cấm.

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lê Giang Patrik TM 3 Nguyễn Văn Vĩ 5 Đoàn Văn Hậu 7 Phạm Xuân Mạnh 9 Nguyễn Đình Bắc 12 Nguyễn Xuân Son 13 Nguyễn Tài Lộc 14 Nguyễn Hoàng Đức 15 Trương Tiến Anh 16 Nguyễn Thành Chung 19 Nguyễn Quang Hải ĐT Thái Lan ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Kamphol Pathomakkakul TM 3 Pansa Hemviboon 5 Seksan Ratree 6 Sarach Yooyen ĐT 7 Kakana Khamyok 9 Yosakorn Burapha 10 Worachit Kanitsribampen 14 Teerasak Poeiphimai 15 Narubadin Weerawatnodom 20 Nattapong Sairiya 24 Wanchai Jarunongkran

Ở trận lượt đi, Thành Long và Hoàng Đức không quán xuyến đủ ở giữa sân khi Thái Lan dồn quân số tấn công trung lộ. HLV Kim Sang-sik thay Thành Long bằng Quang Hải trước phút 60 và có thể điều chỉnh luôn trong đội hình xuất phát ở trận lượt về.

Trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, sự kết hợp giữa Xuân Son và Đình Bắc luôn được người hâm mộ mong chờ khi 2 cầu thủ này đều có phong độ tốt. Son mạnh ở khả năng kết thúc và làm tường, trong khi Đình Bắc giữ bóng tốt và mang đến nhiều phương án tấn công chiều dọc vào sau lưng hàng thủ dâng cao của đối phương.

Vị trí tiền đạo còn lại là lựa chọn giữa Hoàng Hên và Tài Lộc.

Nhận định Việt Nam vs Thái Lan

Dự đoán Việt Nam - Thái Lan: Đội nào thắng?

Đội tuyển Việt Nam vẫn vận hành theo sơ đồ 3-4-3 khi có bóng và chuyển thành 5-4-1 khi phòng ngự. Với lợi thế 2-0 sau lượt đi, đội chủ nhà không cần đẩy cao đội hình bằng mọi giá. Nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Kim Sang-sik là giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ, đồng thời chờ thời điểm phản công.

HLV Kim Sang-sik có thể chấp nhận cho đối thủ áp đảo quân số phối hợp ở trung lộ. 3 trung vệ vẫn đủ để che chắn các hướng xuyên phá vào vòng cấm. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần kiểm soát tốt khoảng không gian mà đối thủ có thể sút xa. Phương án tấn công của đội chủ nhà có thể là bóng dài cho Xuân Son làm tường hoặc nhằm vào khoảng trống sau lưng hậu vệ đối thủ nếu Đình Bắc đá cắm.

Thái Lan buộc phải chơi chủ động hơn so với lượt đi. Sơ đồ 4-2-3-1 cho phép đội khách có đủ quân số ở tuyến giữa và phía sau Teerasak. Sarach Yooyen và Seksan Ratree phải đẩy nhịp luân chuyển bóng, còn Kakana, Worachit và Yotsakorn cần liên tục di chuyển giữa các tuyến để kéo giãn hàng thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng chứa nhiều rủi ro. Nếu hai hậu vệ biên Thái Lan dâng cao cùng lúc, khoảng trống phía sau họ sẽ rất lớn. Đây là khu vực mà những cầu thủ đá biên của đội tuyển Việt Nam có thể khai thác.