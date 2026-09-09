Mỹ bất ngờ nối lại xử lý thị thực định cư cho một số nước

(VTC News) -

Reuters dẫn lời 4 nguồn tin am hiểu vấn đề, cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại việc xử lý hồ sơ thị thực định cư cho công dân Hungary và Ba Lan từ tuần trước, trong khi tiếp tục tạm dừng các cuộc hẹn cấp thị thực định cư tại nhiều quốc gia khác.

Người dân ở Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

Theo hai nguồn tin, Nhà Trắng chỉ đạo các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Hungary và Ba Lan ưu tiên xử lý thị thực định cư. Lý do Washington lựa chọn hai nước này chưa được xác định rõ. Tổng thống Trump từng công khai ủng hộ cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

Hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tạm dừng xử lý thị thực định cư tại 75 quốc gia, với lý do người xin thị thực có nguy cơ trở thành “gánh nặng xã hội”. Tuy nhiên, ngày 21/8, thẩm phán liên bang Mỹ tuyên chính sách này là “rõ ràng trái pháp luật”.

Sau phán quyết, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các cơ quan ngoại giao trên toàn cầu tạm dừng các cuộc phỏng vấn thị thực định cư để triển khai chương trình đào tạo mới. Chính phủ Mỹ cho biết các cuộc phỏng vấn được điều chỉnh tạm thời đến ngày 31/8, song việc đình chỉ có thể kéo dài nhiều tháng do quy trình đào tạo và chứng nhận mới.

Trong năm 2024, Mỹ cấp khoảng 600.000 thị thực định cư, phần lớn dành cho thân nhân của công dân Mỹ hoặc người có thẻ thường trú.

Chính quyền ông Trump đã có các biện pháp siết chặt lại quy định nhập cư trong thời gian gần đây, chẳng hạn thông qua việc áp các khoản phí mới và cao hơn đối với người xin một số loại thị thực lao động.

Ngày 24/8, chính quyền đề xuất nâng phí thị thực H-1B lên 103.265 USD, sau khi mức phí 100.000 USD trước đó bị một thẩm phán Mỹ bác bỏ vào tháng 6. Khoản phí mới nhằm bù đắp chi phí vận hành hệ thống nhập cư và khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động Mỹ, nhưng vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và có thể đối mặt với các thách thức pháp lý. H-1B dành cho lao động nước ngoài có chuyên môn, với hạn ngạch 65.000 suất mỗi năm, cộng thêm 20.000 suất cho người có bằng cấp cao từ các trường đại học Mỹ.

Một tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho thấy khả năng thu hồi thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn 2016 - 2026 đối với những người từng nộp đơn xin tị nạn hoặc hiện có hồ sơ xin tị nạn đang được xem xét tại Mỹ. Kế hoạch được triển khai dưới sự phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS). Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thu hồi khoảng 175.000 thị thực, trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến cáo buộc hoặc kết án hình sự và những người công khai phản đối một số chính sách của Washington.