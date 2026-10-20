Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Doanh nghiệp nhìn Việt Nam với tầm nhìn dài hạn hơn

Phát biểu chào mừng, Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cho biết, là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở châu Âu tại Việt Nam, Đan Mạch còn có dư địa và tiềm năng rất lớn để hợp tác ở Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực về năng lượng, hàng hải, logistics, thực phẩm bền vững, nông nghiệp cùng những giải pháp về sinh học và y tế.

Nhà vua Frederik X cho biết, với những lĩnh vực hợp tác này, các doanh nghiệp sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho người dân, nâng cao chất lượng lao động. Vì vậy, việc phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, đồng thời tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư; kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tạo việc làm, nâng cao chất lượng lao động.

Nhà vua tin tưởng, qua diễn đàn doanh nghiệp hai bên sẽ có những đối tác mới; mở ra cơ hội hợp tác mới, nhất là cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã bước vào một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả và thực chất.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự kiện này không chỉ là dịp quan trọng để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội đầu tư thương mại, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống 55 năm qua giữa hai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất làm nền tảng.

Để góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam chủ trương phát huy đồng bộ, hiệu quả vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị đặt ra định hướng về việc thu hút có chọn lọc các dự án FDI có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt chẽ với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Việt Nam mong muốn cùng với thu hút vốn đầu tư là thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển, nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước.

“Chúng tôi mong rằng các doanh nghiệp Đan Mạch, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển nêu trên. Thành công của các nhà đầu tư là thành công của Việt Nam. Lợi ích của doanh nghiệp phải gắn với lợi ích của đất nước, người dân và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, đồng thời tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị bền vững”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch không chỉ nhìn Việt Nam như một địa điểm sản xuất hay một thị trường tiêu thụ, mà hãy nhìn Việt Nam với tầm nhìn dài hạn hơn: một cứ điểm sản xuất, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo và một thị trường tiêu dùng năng động của khu vực; một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Đan Mạch tiếp tục quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên phát triển như năng lượng tái tạo, hạ tầng và logistics, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, mong phía Đan Mạch tăng cường hỗ trợ về tài chính xanh, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp; thúc đẩy các định chế tài chính và quỹ đầu tư Đan Mạch tham gia các dự án lớn, có tính chiến lược tại Việt Nam. Hai bên cũng cần tăng cường đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư và xây dựng các dự án hợp tác cụ thể.

“Tôi đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch: Một là, từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam” - tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai là, từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam” - đưa Việt Nam trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực trong chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp.

Ba là, từ “tăng trưởng” sang “tăng trưởng xanh và bền vững” - cùng Việt Nam phát triển năng lượng sạch, logistics xanh, sản xuất ít carbon, kinh tế tuần hoàn và các chuỗi cung ứng đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu và thế giới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hành động cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và đầu tư, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng sau cuộc gặp hôm nay, mỗi doanh nghiệp sẽ có những kế hoạch và dự án cụ thể mới tại Việt Nam; đồng thời thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và những điều Việt Nam cần cải thiện để các doanh nghiệp có thể đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, thành công của các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng là thành công của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng cùng các doanh nghiệp đến đầu tư kiến tạo những cơ hội mới, những giá trị mới và một tương lai phát triển thịnh vượng, bền vững.

Việt Cường (VOV)