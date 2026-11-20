(VTC News) -

Theo Reuters, các nhà lập pháp chỉ còn khoảng 3 tuần để thống nhất phương án duy trì hoạt động của cơ quan liên bang sau ngày 11/12, thời điểm ngân sách hiện tại hết hạn. Tuy nhiên, bất đồng giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà vẫn chưa được giải quyết, trong khi Quốc hội chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn kéo dài một tuần.

Hiện tại, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đang hướng tới thỏa thuận ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ đến đầu năm 2027, thời điểm Đảng Dân chủ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa lần thứ tư. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, hai đảng cũng kỳ vọng thông qua một số dự luật phân bổ ngân sách thường niên trong những tuần cuối của nhiệm kỳ Quốc hội hiện tại nhằm cấp kinh phí cho một số cơ quan đến hết năm tài chính.

Dù vậy, mỗi đảng đều đang gặp những trở ngại riêng trong việc tìm kiếm giải pháp. Đảng Cộng hòa chưa sẵn sàng thúc đẩy phương án ngân sách quốc phòng theo yêu cầu của ông Trump do vẫn tồn tại bất đồng về nội dung cần đưa vào dự luật. Trong khi đó, Đảng Dân chủ chưa thống nhất liệu có nên đặt điều kiện hạn chế ngân sách dành cho cuộc chiến Iran của Tổng thống để đổi lấy việc tránh đóng cửa chính phủ hay không.

Theo Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ John Hickenlooper, giá năng lượng tăng cao do chiến sự ở Iran và sự phản đối của công chúng đối với cuộc chiến có thể là lý do để cân nhắc một lần nữa ngăn cấp ngân sách. Ông nhận định tình hình hiện nay “khá nghiêm trọng”, dù việc đóng cửa chính phủ ngay trước kỳ nghỉ lễ là quyết định khó khăn.

Tương tự, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện, ông John Thune nhấn mạnh người dân Mỹ không cần thêm một đợt đóng cửa chính phủ nào nữa. “Tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và gây tổn hại thực sự cho người dân đất nước này”, ông Thune nói.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Đảng Dân chủ góp phần dẫn đến ba lần chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa, trong đó có đợt gián đoạn kéo dài nhất trong lịch sử nước này. Đầu năm nay, Đảng Dân chủ cũng cắt giảm ngân sách dành cho Bộ An ninh Nội địa sau khi nhân viên thực thi pháp luật về nhập cư liên bang bắn chết hai công dân Mỹ tại Minneapolis.