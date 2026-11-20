(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 20/11, dư luận quốc tế chú ý đến tuyên bố của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về khả năng sớm tổ chức đàm phán bốn bên nhằm giải quyết xung đột Ukraine, cuộc họp của gần 30 quốc gia tại Ba Lan để bàn về an ninh năng lượng châu Âu và vụ tên lửa Houthi đánh trúng tòa tháp PIF ở Riyadh. Trong khi đó, Nhà Trắng bổ nhiệm Giám đốc an ninh mạng quốc gia mới giữa lúc hàng loạt sự cố công nghệ làm gián đoạn hoạt động tại Mỹ.

Khả năng đàm phán 4 bên về Ukraine

Ngày 19/11, phát biểu tại Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các cuộc đàm phán bốn bên giữa Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu có thể sớm diễn ra. Ông tiết lộ các bên đang tìm kiếm địa điểm trung lập để tổ chức cuộc gặp, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: AP)

Ông Merz bày tỏ hy vọng Nga cũng sẵn sàng tham gia đàm phán như đã thỏa thuận với Mỹ. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào cũng cần bảo đảm Ukraine giữ được toàn vẹn lãnh thổ, nhận được các cam kết an ninh vững chắc và tiếp tục gắn kết với cấu trúc an ninh châu Âu.

Thủ tướng Đức cho biết nếu những điều kiện này được đáp ứng, các nước châu Âu sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những vấn đề liên quan.

Tuy nhiên, lập trường của Moskva về hình thức đàm phán vẫn chưa rõ ràng. Trước khi rời đi, ông Putin đề nghị các nhà lãnh đạo châu Âu đến Moskva để làm rõ quan điểm. Sau đó, Nga sẽ quyết định cách thức tiếp tục đối thoại với Ukraine.

Gần 30 quốc gia họp bàn an ninh năng lượng châu Âu

Trong hai ngày 18 và 19/11, gần 30 quốc gia, trong đó có Mỹ, tham dự Hội nghị Đối tác Hợp tác Năng lượng xuyên Đại Tây Dương (P-TEC) lần thứ 7 tại Ba Lan, nhằm tăng cường hợp tác và củng cố an ninh năng lượng châu Âu.

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cùng đại diện các nước Trung và Đông Âu và lãnh đạo doanh nghiệp năng lượng. Các nội dung trọng tâm gồm kết nối hạ tầng xuyên biên giới, đa dạng hóa nguồn cung, phát triển thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và chuỗi cung ứng năng lượng hạt nhân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tusk khẳng định thời kỳ châu Âu phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga đã chấm dứt. Theo ông, các nước cần ưu tiên hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, trong đó có Mỹ, để bảo đảm nguồn cung ổn định.

Houthi tấn công tên lửa vào tòa tháp tại Ả Rập Xê Út

Ngày 19/11, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sử dụng tên lửa hành trình tấn công sân bay quốc tế Khalid và trung tâm tài chính ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Vụ việc khiến tòa tháp PIF, trụ sở của Quỹ Đầu tư công nước này, bị hư hại.

Tòa tháp PIF tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Bashar Report)

Theo RT, cuộc tấn công làm hư hại 8 tầng của tòa nhà cao 80 tầng, khiến nhiều cửa sổ vỡ và lớp mặt dựng kim loại bị biến dạng. Chưa có thông tin về thương vong. Khu Tài chính King Abdullah tại Riyadh đã bị đóng cửa sau vụ việc.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ả Rập Xê Út nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự tại Yemen. Trong khi đó, một quan chức quân sự Ả Rập Xê Út cho biết các tên lửa hướng về Riyadh đã bị đánh chặn và những thiệt hại vật chất là do mảnh vỡ rơi xuống.

Nhà Trắng bổ nhiệm lãnh đạo an ninh mạng mới

Ngày 19/11, Nhà Trắng bổ nhiệm bà Kirsten Davies, Giám đốc công nghệ thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ, giữ chức Giám đốc An ninh mạng quốc gia. Bà Davies thay ông Sean Cairncross, trở thành quan chức phụ trách an ninh mạng hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Quyết định được đưa ra sau một loạt sự cố dịch vụ công nghệ gây gián đoạn hoạt động trên diện rộng tại Mỹ trong tuần qua. Các hệ thống của Microsoft, ngân hàng Chase, kiểm soát không lưu và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đều được ghi nhận gặp vấn đề, ảnh hưởng đến việc đi lại, công việc, giao dịch ngân hàng và liên lạc.

Việc gián đoạn dịch vụ khiến chính quyền Tổng thống Trump đối mặt với nhiều chỉ trích. Một số đồng minh của ông Trump cũng yêu cầu Nhà Trắng làm rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các sự cố.