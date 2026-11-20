Sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao đã dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước và đông đảo doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi vào việc phát huy lợi thế của từng địa phương, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Các nội dung thảo luận cũng hướng tới việc đặt hợp tác giữa hai bên trong tổng thể không gian kinh tế khu vực, gắn kết những địa phương, ngành và lĩnh vực có lợi thế bổ sung. Qua đó, xác định những lĩnh vực ưu tiên, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh xuyên biên giới.

Kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, logistics và hệ thống cửa khẩu, là một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn. Việc cải thiện kết nối giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian và chi phí lưu thông hàng hóa, đồng thời tăng khả năng kết nối các trung tâm sản xuất, vùng nguyên liệu với cảng biển và thị trường quốc tế.

Trên cơ sở lợi thế của mỗi địa phương, hai bên có thể mở rộng hợp tác trong chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, công nghiệp xanh, kinh tế số và du lịch, là những lĩnh vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau, góp phần đa dạng hóa hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan gian trưng bày của doanh nghiệp tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vân Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghệ cao, nông nghiệp đặc sắc; tin tưởng tỉnh sẽ hiện thực hóa thành công những “định vị chiến lược” mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc có những lợi thế bổ sung cho nhau. Tây Nam có thị trường rộng lớn, năng lực công nghiệp và đổi mới sáng tạo ngày càng cao. Việt Nam có nền kinh tế năng động, mạng lưới hội nhập sâu rộng và hệ thống cảng biển kết nối các tuyến hàng hải quốc tế.

Những lợi thế ấy có thể mở ra không gian phát triển chung, kết nối nội địa với biển, kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á và các thị trường toàn cầu. Ý nghĩa chiến lược của kết nối là giúp mỗi bên khai mở thêm tiềm năng phát triển, đồng thời tạo thêm cơ hội cho đối tác; mong Diễn đàn sẽ khởi đầu những hợp tác có sức lan tỏa, để sự gần gũi về địa lý trở thành lợi thế cạnh tranh và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc lần này đã có cuộc hội đàm rất thiết thực với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đã bàn về nhiều vấn đề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong giai đoạn tới, tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác sâu rộng giữa hai nước; đề xuất bổ sung thêm nội hàm “Lợi ích tương hỗ” trong quan hệ hợp tác “Núi sông tương liền, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”.

Đối với tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị bốn kết nối quan trọng: Kết nối về chính sách, kết nối hạ tầng, kết nối về đường sắt và kết nối về thương mại, nhấn mạnh vấn đề là làm sao tổ chức triển khai kết nối được hiệu quả nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và cho doanh nghiệp. Hai bên cần sớm tháo gỡ những vướng mắc, nhất là sự thiếu đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng với tổ chức vận tải, giữa mở cửa thị trường với năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, giữa thu hút đầu tư với phát triển doanh nghiệp tại chỗ.

Định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần thúc đẩy thương mại cân bằng, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, kết nối khoa học, công nghệ và kết nối giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân; cùng nâng cao năng lực sản xuất và tự chủ của mỗi nền kinh tế, lấy lợi ích lâu dài của người dân và doanh nghiệp hai nước làm thước đo.

Xây dựng hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vận hành thông suốt, kết nối với các trung tâm kinh tế Tây Nam Trung Quốc; thúc đẩy tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với phương án khai thác đồng bộ. Hình thành các cụm liên kết sản xuất xuyên biên giới với sự tham gia thực chất của doanh nghiệp hai nước. Phát huy thế mạnh nông nghiệp của Việt Nam và Vân Nam. Xây dựng chương trình hợp tác xanh gắn năng lượng với sản xuất và an toàn sinh thái …

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tin tưởng, quyết tâm của các cấp và sức sáng tạo của doanh nghiệp sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác sâu sắc, hiệu quả hơn, nhân dân hai nước thêm tin cậy, gắn bó, cùng vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp 2 bên.

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu kết nối, tạo cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Cũng tại diễn đàn, Khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước được tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất và lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời tạo không gian để các đơn vị trực tiếp tìm hiểu khả năng hợp tác trong thương mại, công nghiệp, logistics và đầu tư.