(VTC News) -

Cuộc gặp lịch sử giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ-Nga-Trung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.

Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút, ba nhà lãnh đạo đưa ra một tuyên bố chung.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, ông Tập mô tả cuộc hội đàm ba bên với ông Putin và ông Trump là “tích cực, mang tính xây dựng và đạt nhiều kết quả”. Ông cho biết Trung Quốc, Nga và Mỹ cùng quan điểm về việc bảo vệ hòa bình thế giới.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh ba nước cần triển khai những đồng thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Thâm Quyến, tiếp tục tăng cường liên lạc, thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác và cùng nhau xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Trong khi đó trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho biết bầu không khí tại cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ là “tốt”. Ông nói thêm rằng Tổng thống Putin sẽ tự mình tiết lộ những thông tin chi tiết hơn.

Toàn văn Tuyên bố của Trung Quốc - Nga - Mỹ hướng tới hòa bình

Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald J. Trump đã gặp nhau tại Thâm Quyến vào ngày 19/11/2026.

Nguyên thủ Nga và Mỹ bày tỏ sự cảm kích đối với Trung Quốc vì đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ba bên mang tính lịch sử này. Ba nguyên thủ đã trao đổi sâu rộng quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay và cam kết duy trì ổn định chiến lược cũng như an ninh quốc tế.

1. Với tư cách là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết cải tổ Liên hợp quốc để tổ chức này có thể ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu và phù hợp với sứ mệnh cơ bản của mình là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

2. Ba nước dự kiến tăng sản lượng và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhằm mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia. Ba bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các dòng chảy năng lượng ổn định.

3. Ba nguyên thủ công nhận rằng nguyên tắc có sự đồng thuận của quốc gia và việc tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước có tầm quan trọng hàng đầu, đồng thời nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế và các cơ quan tương tự khác không được lạm dụng thẩm quyền tài phán của mình.

4. Ba nguyên thủ tái khẳng định rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra. Ba nước sẽ đối thoại về việc giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.