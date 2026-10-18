Phó Thủ tướng: Cắt giảm thủ tục hành chính là căn cứ đánh giá KPI bộ trưởng

(VTC News) -

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 18/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cùng quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Media Quốc hội)

Khái quát những kết quả nổi bật, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và điều hành của cả hệ thống chính trị theo hướng nhanh, quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất cao theo đúng tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Ngay khi Bộ Chính trị, Trung ương ban hành các nghị quyết, việc quán triệt và xây dựng chương trình hành động được triển khai khẩn trương, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Theo Phó Thủ tướng, phương thức lãnh đạo, điều hành này cũng giúp chủ động xử lý những vấn đề phức tạp, phát sinh ngoài dự báo.

Phó Thủ tướng dẫn chứng, trong quý I, trước tình trạng giá xăng dầu biến động phức tạp, Bộ Chính trị đã kịp thời có chủ trương, Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí với khoảng 336.000 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu, nếu không rất khó khăn cho mạch máu quốc gia và đầu vào cho đời sống và sản xuất.

Về công tác hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà coi là một cuộc cách mạng.

Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất hồi tháng 8, Quốc hội đã ban hành 34 luật và nghị quyết. Tại kỳ họp này, Chính phủ tiếp tục trình khoảng 45-46 luật và nghị quyết để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khơi thông các nguồn lực phát triển.

Song song với hoàn thiện thể chế, Chính phủ tập trung cao độ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

“Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ các bộ trưởng phải làm, nếu không thực hiện sẽ căn cứ vào đây để đánh giá KPI”, Phó Thủ tướng nói và nêu kết quả đã cắt giảm 53% chi phí và 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Về tăng trưởng, Phó Thủ tướng cho biết GDP quý III tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên 9,01%. Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nền kinh tế vẫn cơ bản giữ được ổn định vĩ mô và các cân đối lớn.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ tập trung làm mới các động lực truyền thống, nhất là đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng; đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án tồn đọng 10-15 năm.

Dẫn số liệu cả nước có hơn 5.000 dự án tồn đọng, Phó Thủ tướng thông tin, vừa qua Quốc hội ban hành các nghị quyết với cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho những dự án này. Đến nay, hơn 3.000 dự án đã được tháo gỡ, trong đó gần 900 dự án được đưa vào nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

“Tổng mức đầu tư nếu như đẩy được vào nền kinh tế, chúng ta sẽ có khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng”, Phó Thủ tướng nói và đánh giá đây là một dấu ấn tích cực.

Kết quả quan trọng khác được lãnh đạo Chính phủ đề cập là việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, cả nước cũng hoàn thành việc sắp xếp quy mô trường học, giảm 50,6% số lượng trường học; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ với trên 30.000 người nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và nhân lực phục vụ.

“Chúng ta thực hiện luôn việc sắp xếp thôn, tổ dân phố giúp giảm hơn 46%. Chính phủ tiếp tục sắp xếp bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ”, Phó Thủ tướng nói và đề cập việc điều chuyển một số cơ quan sang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng là 2 viện và 3 cơ quan truyền thông chủ lực VOV, VTV, TTXVN.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh những điểm sáng tích cực trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đặc biệt là “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả nhân văn sâu sắc.

Tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn chỉ ra các thách thức, hạn chế lớn nền kinh tế đang phải đối mặt như: tăng trưởng kinh tế tuy đạt tốc độ cao nhưng tính bền vững chưa thật sự vững chắc; áp lực lạm phát còn lớn khi chỉ số CPI đang ở mức 4,52%, đòi hỏi phải kiềm chế tốt để không phá vỡ mục tiêu của Quốc hội.

“Tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn khá phổ biến; chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi, nhất là cấp xã, còn gặp khó khăn”, Phó Thủ tướng nói.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và năm 2027 - năm được xác định là năm đột phá - Phó Thủ tướng nhấn mạnh bằng mọi giải pháp, phải quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, coi đây là một “mệnh lệnh chính trị”.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục đổi mới, kích hoạt mạnh mẽ ba động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng), đồng thời khơi thông và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, cần tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

“Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chăm lo nhân tố con người, trọng tâm là các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại”, Phó Thủ tướng lưu ý.