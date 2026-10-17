Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD năm 2027

(VTC News) -

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo một số nội dung chủ yếu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Viên Minh)

Thay ngay cán bộ đùn đẩy, không hoàn thành nhiệm vụ

Nêu rõ năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng cho biết sẽ tập trung phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Đồng thời, tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới của đất nước, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tạo môi trường thuận lợi, phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế...

“Trong 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có: Tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%”, Thủ tướng nói.

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ tướng cho biết, Chính phủ phấn đấy tăng thu ngân sách Nhà nước khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; đa dạng hóa nguồn vốn thông qua phát hành các loại hình trái phiếu; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định...

Đối với đầu tư công, Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, đồng thời yêu cầu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra, gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội. Điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt, cần bổ sung vốn.

Thủ tướng cam kết sẽ tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống gắn với triệt để tiết kiệm điện, năng lượng.

Về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và đồng bộ hóa hệ thống pháp luật; xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản hướng dẫn.

Song song với đó là tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

“Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiệm vụ tiếp theo được Thủ tướng đề cập là đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước; ưu tiên phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ...

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển theo Nghị quyết 68, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ “doanh nghiệp một người”, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, tiên phong, cạnh tranh quốc tế. Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, ngăn ngừa hiệu quả sở hữu chéo.

Về kết cấu hạ tầng, Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên các dự án quan trọng, trọng điểm, có tính liên vùng; Hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc (nhất là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và các trục Đông - Tây quan trọng), đường ven biển, các tuyến đường vành đai kết nối liên vùng.

Chính phủ sẽ thúc đẩy các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình; đồng thời rà soát, xác định rõ những dự án tồn đọng kéo dài, số vốn đã thu hồi và số vốn còn tồn đọng để xử lý dứt điểm.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng nêu rõ chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực; từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Chính phủ cũng đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng dùng chung; phủ sóng 5G, thí điểm 6G và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đổi mới phương pháp dạy và học, giảm áp lực thi cử

Nhiệm vụ quan trọng khác, theo Thủ tướng, tạo chuyển biến thực chất, rõ nét về chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

“Đổi mới mạnh mẽ quản trị giáo dục, nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, giảm áp lực thi cử”, Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh đó, phát triển đội ngũ nhà giáo; giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên; ưu tiên nguồn lực cho cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng số, phòng thí nghiệm. Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa trước năm học 2027-2028.

Đẩy mạnh giáo dục số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, STEM/STEAM, hướng nghiệp. Hoàn thành, đưa vào hoạt động toàn bộ các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 trước ngày 30/8/2027, bảo đảm điều kiện vận hành sau khi đi vào hoạt động... cũng là các nhiệm Thủ tướng đặt ra.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ tiếp tục triển khai chính sách đối với người có công, tập trung thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Nêu rõ nhiệm vụ đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, Thủ tướng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành khoảng 176.000 căn hộ trong năm 2027.

Trong nhóm nhiệm vụ về nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

“Xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm mỗi chủ trương, chính sách khi đi vào thực tiễn phải tạo ra chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và đất nước”, Thủ tướng nói.