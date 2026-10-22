Chiến dịch 'Về ăn cơm' gợi nỗi nhớ nhà của người trưởng thành

(VTC News) -

Từ mạng xã hội đến những không gian công cộng, thông điệp “Về ăn cơm” của C.P. Việt Nam nhanh chóng lan tỏa chỉ sau vài ngày xuất hiện, khơi gợi nỗi nhớ về mâm cơm nhà và những người vẫn luôn mong ngóng ta trở về.

“Về ăn cơm” và thông điệp gia đình giữa phố thị

Ngày bé, nghe tiếng gọi “Về ăn cơm”, nhiều đứa trẻ chỉ mong ăn thật nhanh để tiếp tục đi chơi, thậm chí đợi mẹ gọi vài lần mới chịu về. Khi ấy, bữa cơm gia đình dường như luôn hiện diện, còn cha mẹ vẫn ở đó mỗi ngày.

Khi đứa trẻ trưởng thành, những bữa cơm nhà dần được thay bằng các cuộc hẹn, hàng quán ngoài đường. Câu hỏi “Tối nay có về ăn cơm không?” trở thành cuộc gọi vội giữa giờ làm hay tin nhắn vào cuối tuần. Khi đi làm xa hoặc có gia đình riêng, nhiều người mới thấm thía sự quan tâm phía sau những câu hỏi quen thuộc như “Ăn chưa?” hay “Khi nào về?”.

Mâm cơm nhà như chiếc cầu nối thân thương giữa các thành viên gia đình trong văn hóa người Việt.

Bởi điều người thân mong đợi có lẽ không chỉ là một người trở về ăn cơm, mà còn là cơ hội gặp mặt, trò chuyện và ngồi bên nhau sau một ngày dài. Trong bối cảnh ấy, thông điệp “Về ăn cơm” của C.P. Việt Nam thu hút sự chú ý khi xuất hiện giữa nhịp sống đô thị.

Giữa những biển quảng cáo thường giới thiệu sản phẩm hay chương trình ưu đãi, dòng chữ “Về ăn cơm” gợi cảm giác như một tin nhắn thân quen bất chợt hiện lên giữa dòng người vội vã.

Lời nhắn ấy có thể gợi về một hình ảnh khác nhau: người mẹ chờ con về ăn cơm, người con mong cha mẹ trở về nhà hay người thương chuẩn bị bữa ăn ấm cúng. Không biết ai là người gửi, người đi ngang qua vẫn có thể tìm thấy ký ức của riêng mình trong câu chữ giản dị ấy.

Khi bước ra khỏi không gian gia đình để xuất hiện giữa phố thị, “Về ăn cơm” trở thành lời gợi nhắc về mái nhà và những người vẫn mong có dịp sum họp.

Người trẻ xúc động khi nhớ về bữa cơm gia đình

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản chia sẻ nỗi nhớ những bữa cơm mẹ nấu khi đi làm xa. Chị H. cho biết thông điệp này khiến chị xúc động và ngưỡng mộ những người vẫn có thể ngồi ăn cơm cùng cha mẹ.

Chị P.L. cảm thấy hoài niệm khi một lần bắt gặp biển quảng cáo “Về ăn cơm” trên đường. “Có những câu lúc nhỏ nghe hoài thì thấy bình thường, khi không còn được nghe mỗi ngày nữa mới biết mình nhớ đến nhường nào”, chị nói.

Khi bắt đầu lo toan cho tổ ấm riêng, nhiều người cũng nhận ra mình đang lặp lại những điều từng nhận từ cha mẹ. Đó có thể là cuộc gọi hỏi han, món ăn được chuẩn bị theo khẩu vị người thân hay lời nhắc về nhà sớm nếu có thể. Sự quan tâm cứ thế được trao đi qua nhiều thế hệ, đôi khi không cần đến lời yêu thương trực tiếp.

Tiếng gọi “Về ăn cơm” càng thấm khi người trưởng thành phải xa mái ấm gia đình.

“Về ăn cơm” nhắc mỗi người trân trọng tình thân

Trong đời sống gia đình Việt, tình cảm thường được thể hiện qua những điều bình dị như phần thức ăn được để dành, món canh nấu đúng khẩu vị hay câu hỏi “Hôm nay có về ăn cơm không?”.

Vì quá quen thuộc, những lời hỏi han ấy đôi khi bị xem là điều hiển nhiên. Người con có thể trì hoãn bữa cơm vì công việc, hẹn gặp gia đình vào dịp khác hoặc trả lời cuộc gọi của mẹ bằng câu “Để hôm nào con về”. Trong khi đó, vẫn có người âm thầm chuẩn bị bữa ăn và mong được gặp con cháu sau một ngày dài.

Mâm cơm nhà khiến người đi xa nhung nhớ chờ đợi ngày về.

Thông qua chiến dịch “Về ăn cơm”, C.P. Việt Nam gợi nhắc về sự quan tâm được thể hiện qua những điều gần gũi nhất: một bữa ăn được chuẩn bị, lời hỏi han mỗi ngày hay mong muốn người thân trở về nhà bình an. Đó cũng là tinh thần thương hiệu gửi gắm qua thông điệp “Gói trọn quan tâm. Lặng thầm chăm sóc”.

Sau cùng, “Về ăn cơm” không chỉ là lời gọi khơi gợi nỗi nhớ nhà, mà còn giúp mỗi người trân trọng thời gian bên gia đình khi vẫn còn cơ hội trở về, ngồi xuống cùng nhau và kể những câu chuyện thường ngày.

Nếu đã lâu chưa ăn cơm cùng gia đình, có lẽ không cần chờ đến một dịp đặc biệt. Một cuộc gọi về nhà hay lời hẹn cho bữa cơm cuối tuần đôi khi đã đủ khiến người thân vui lòng. Trước câu hỏi “Có về ăn cơm không?”, câu trả lời sẽ là: “Có, hôm nay con về”.