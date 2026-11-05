Chiếc gối bố mua đủ khiến bé trai vui sướng ngập tràn, ai xem clip cũng tan chảy

(VTC News) -

Clip bé trai nhảy lên sung sướng khi được cha mua gối mới. (Nguồn: @chudiep37)

Cảm giác hạnh phúc tràn ngập của cậu bé chỉ vì món quà nhỏ của người cha đã chạm vào trái tim người xem và giúp clip ghi lại cảnh này thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Món quà đó là chiếc gối màu xanh có hoa văn đáng yêu, và khi nhìn thấy nó trên tay bố, cậu bé khoảng 6 tuổi reo lên một tiếng đầy mừng rỡ: “Gối”, rồi lao vào đón lấy chiếc gối mới, áp mặt mình vào đó.

Tiếp theo là cảnh cậu bé quấn quýt với món quà, hết ôm vào lòng đến nằm thử, lăn lộn cùng chiếc gối, rồi tỉ mỉ quan sát, khám phá “người bạn mới” một cách say mê, không nỡ rời. Những lời cậu bé thốt lên như “Nằm êm ghê”, hay câu “Bên trong còn có ga khác nè”... chứa đầy cảm xúc thích thú, vui mừng.

Đoạn hội thoại giữa hai cha con sau đó cũng rất đáng yêu. Người cha ngắm con trai rồi ân cần hỏi “Xinh không, đẹp không?”, đứa trẻ đáp ngay “Dạ có” với giọng điệu hồn nhiên, phấn khởi. Rồi bé hỏi: “Cha mua ở đâu vậy?”. Ông bố mỉm cười đáp: “Cha đi làm về thấy người ta bán thì cha mua luôn”. Bé trai nói: “Mua tặng cho con thích” rồi hỏi tiếp: “Sao cha biết con thích cái này?”.“Cha nghĩ là con sẽ rất thích cái gối đó cho nên là cha mua cho con”.

Kết thúc clip là tiếng reo hò vui sướng “Yeah” cùng lời cảm ơn chân thành từ con trai: “Con cảm ơn cha”.

Món quà nhỏ đem lại niềm hạnh phúc lớn, sự trong trẻo, hồn nhiên, chân thật của cậu bé trong cách thể hiện niềm vui và lòng biết ơn khiến cư dân mạng thấy trái tim tan chảy: “Thích nhất cách em nhỏ cảm ơn bố cuối đoạn clip, rất ngoan ngoãn và dễ thương. Trẻ con biết trân trọng công sức của bố, không vòi vĩnh như thế này thật đáng quý”; “Cậu bé này đáng yêu từ cách cư xử đến tính cách”; “Con biết vui, biết trân trọng món quà và không xem sự quan tâm của bố là điều hiển nhiên. Nhìn cháu nhảy cẫng lên mà không nhịn được cười”...

Dân mạng khen ngợi sự đáng yêu và lễ phép của em nhỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Tú viết: “Bé này chắc có tính cách vui vẻ, tích cực lắm đây. Nhận được món quà là thể hiện niềm vui ngay lập tức, không giấu giếm, không làm bộ, cứ thích là nhảy cẫng lên. Chẳng cần những thứ xa xỉ, chỉ cần được bố mẹ quan tâm và có một món đồ mình thích là đã đủ hạnh phúc. Mong con luôn giữ được nụ cười trong trẻo ấy khi lớn lên”.

An Ngân bình luận: “Bé còn nhỏ nhưng rất tình cảm với bố. Bố mua cho món đồ dùng hằng ngày mà con đón nhận hào hứng như một món quà đặc biệt. Chắc bố đi làm về nhìn thấy con thế này là bao nhiêu mệt mỏi cũng quên hết. Trong gia đình, bố con thường xuyên có những khoảnh khắc gần gũi như vậy nên con mới ôm chầm như vậy”.

Dung Tạ chia sẻ: “Ôi đáng yêu nhỉ, trông bạn ấy thích thú kìa. Dù trên giường của bạn đầy gấu bông kìa, thế nhưng món quà giản dị của cha vẫn mê nhất, lại còn hỏi thăm sao cha biết sở thích của mình. Tôi thích nhất câu cuối ‘Con cảm ơn cha’, trong lòng bạn ấy luôn yêu cha và rất ngoan luôn”.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng so sánh em nhỏ trong clip với con mình. “Chẳng bù cho con nhà tôi, mua món đồ nào cũng phải đúng mẫu con thích, sai một chút là mè nheo, giận dỗi cả buổi. Có hôm mua đồ chơi về còn bị chê không đẹp bằng của bạn. Xem nhóc này mà vừa buồn cười vừa ghen tị với bố mẹ cháu”, Thanh Nga chia sẻ.

Khánh Thi kể: “Con tôi 6 tuổi mà đi siêu thị là bố mẹ xác định mất một khoản tiền. Thấy bạn có gì cũng đòi bằng được, không mua thì nằm ăn vạ giữa cửa hàng. Nhiều lúc bố mẹ cũng bất lực, chẳng biết chiều thế nào mới vừa lòng cậu nhỏ. Đúng là mỗi đứa trẻ một tính cách”.

Phước Trung viết: “Ước gì con mình cũng dễ tính được một nửa như cháu. Mua quần áo thì chê màu xấu, mua giày thì đòi đúng kiểu bạn đang đi, đồ chơi thì phải có đủ bộ. Mình phải cho con xem ngay clip để còn học tập bạn”.